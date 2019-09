Mbappé y Pogba, los objetivos que marcan el mercado del Madrid

Con el mercado de fichajes cerrado y la temporada ya en marcha, el Real Madrid no desvía su atención de la confección de su plantilla para los años venideros. El club blanco dibuja la que será su línea a seguir con los movimientos de las próximas ventanas de traspasos y hay dos nombres que aparecen al final del camino: Kylian Mbappé y Paul Pogba. Los dos franceses se han convertido en los grandes sueños en Chamartín.

Sus posibles fichajes pueden marcar la estrategia de mercado del Madrid en materia de fichajes los próximos años. Dos estrellas de calidad mundial que completarían la renovación de plantilla que ya se ha empezado este verano y que no se pudo completar por una cuestión de mercado. El Madrid asume que es más complicado sacar a las estrellas de sus equipos que en épocas anteriores, pero no se olvida de ellas.

El Madrid nunca ha ocultado que Mbappé y Pogba le gustan. Con el primero se ha visto siempre a Florentino Pérez esbozar una sonrisa cuando le sacan su nombre, mientras que Zidane no ha pretendido esconder en ninguna ocasión que pidió expresamente el fichaje del centrocampista. Dos futbolistas con un físico espectacular y llamados a dominar el planeta fútbol durante los próximos años.

Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu Reuters

La cuestión que hace muy difíciles sus fichajes son sus clubes. Atados por millonarios contratos, Mbappé y Pogba son los jugadores franquicias de sus equipos. Pogba ya ha comprobado este verano que el Manchester United no le dejará irse así por las buenas. Pedía 200 millones por él y eso que esta temporada no jugará ni la Champions. El Madrid no encontró manera viable de sacarle de Inglaterra. En caso de Mbappé, este tanteó el terreno a finales de la temporada pasada con unas declaraciones explosivas, pero el PSG le mostró de forma contundente que su salida no era una opción este periodo estival.

Entran en juego, por tanto, dos factores: el deseo y la postura de los propios jugadores y la extensión de sus contratos. Tanto Mbappé como Pogba quieren jugar en el Madrid. En sus planes está algún día vestir de blanco. El red devil vio este verano pasar el tren del club blanco y se quiso montar tras dejarlo escapar años atrás cuando dejó la Juventus. Esta vez, si no acabó dentro, no fue por él y está dispuesto a seguir intentándolo. Mbappé nunca ha escondido su deseo de jugar en el Madrid y sabe que es el elegido para liderar el equipo en un futuro no tan lejano.

El plan Hazard

Pogba termina contrato en 2021 y Mbappé en 2022. Será entonces cuando queden libres de sus contratos con sus actuales equipos. El Madrid juega con los tiempos y espera poder repetir el plan que se siguió con Eden Hazard para que este verano acabara fichando. El belga terminaba contrato el próximo verano con el Chelsea y se negó por activa y por pasiva ampliar su vínculo para forzar su marcha. Los blues sabían que este verano era su última oportunidad para sacar una buena suma de dinero por su estrella y acabaron cediendo a cambio de 100 millones de euros.

Pogba, en 2020; Mbappé, ¿hasta 2021?

Con Pogba, el Madrid podría volver a la carga el próximo invierno si ve que el jugador sigue forzando para irse, pero sobre todo el próximo verano. Entonces solo le quedará un año de contrato si no renueva durante estos meses (el United ya presiona) y su salida sería más sencilla. Con Mbappé se daría esta situación dentro de dos veranos. Entonces tendría todavía 22 años, aunque su fichaje estará en la agenda también al final de la actual temporada tras la fallida intentona por Neymar. La postura del PSG entonces hará que su fichaje pueda ser una realidad o, en cambio, haya que seguir esperando un año más.

