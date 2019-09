El Manchester United intentará evitar que Pogba fiche por el Real Madrid

Paul Pogba (Francia, 26 años) continúa en el epicentro de la actualidad. El jugador francés estuvo muy cerca de recalar en el Real Madrid el pasado verano, pero el Manchester United no permitió su salida de Old Trafford. Los ingleses se negaron a vender a su máxima estrella por un precio inferior de 200 millones de euros. Una cantidad que el club blanco no estaba dispuesto a desembolsar, tal y cómo informó EL BERNABÉU.

Una vez cerrado el mercado de fichajes, el United pudo respirar tranquilo por la continuidad de su gran estrella, al menos hasta enero. Sin embargo, las intenciones de Pogba siguen siendo jugar en el Real Madrid. El francés es la petición número uno de Zidane desde hace meses y él desea recalar en Chamartín de cara al futuro.

Renovación de Pogba

En Manchester conocen las intenciones del centrocampista y ya han comenzado a movilizarse para intentar retenerle definitivamente. Según informa el rotativo francés L'Equipe, la entidad inglesa ha fijado una reunión con Raiola y el jugador para intentar ampliar su actual contrato que le vincula al club hasta 2021.

Los de Old Trafford saben que la baza con la que juega el Real Madrid para hacerse con Pogba es esperar a 2020. Y es que el próximo año el jugador estaría a pocos meses de poder desvincularse del United con la carta de libertad bajo el brazo, sin dejar ningún rédito financiero en las arcas de los red devils. Algo que obligaría al club inglés a rebajar sus pretensiones económicas y permitir su marcha.

Las intenciones del Manchester United pasan por renovar a Pogba con el objetivo de intentar retenerle, o al menos conseguir tener una posición privilegiada de seguridad para negociar su venta a otro equipo.

Pogba quiere jugar en Madrid

Aun así, el jugador todavía mantiene intactos sus deseos de fichar por el Real Madrid, ya sea en invierno o el próximo verano, tal y cómo desveló EL BERNABÉU en los últimos días. El centrocampista todavía tiene la opción de utilizar el 'transfer request' para desbloquear su salida.

En el Madrid confían en poder hacerse con los servicios del jugador de cara al próximo curso. Zidane considera al jugador una pieza clave en su nuevo proyecto en Chamartín. Una incorporación que ofrecería nuevas alternativas al técnico francés en la medular del conjunto blanco.

