Así es Bruno Fernandes, la nueva alternativa a Pogba que puede fichar el Madrid por 70 millones

El Real Madrid lleva todo el verano con un objetivo entre ceja y ceja: apuntalar el centro del campo para el nuevo proyecto. La 'operación salida' se ha cobrado muchas bajas en esta zona, ya que jugadores como Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea) y Dani Ceballos (Arsenal) han dejado el equipo. Algo que ha hecho que la entidad merengue no haya dejado rastrear el mercado para tantear nuevas opciones.

Una de ellas ha podido ser Bruno Fernandes (Portugal, 24 años), centrocampista del Sporting de Lisboa que se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol europeo y que ya ha sido relacionado con el Real Madrid. Su calidad no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del viejo continente. De hecho, el Manchester United le tenía en su agenda como posible alternativa a Paul Pogba, si este terminaba recalando en Concha Espina.

Bruno Fernandes durante un partido contra Messi y el Barcelona. REUTERS

Daniele Pradè, director deportivo de la Fiorentina, ha sido quien ha podido destapar la operación, al señalar en rueda de prensa que el portugués jugará de blanco cuando era cuestionado sobre un posible fichaje: "Raphinha -jugador del Sporting- podría ser retirado del mercado porque Bruno Fernandes irá al Real por 70 millones". Una declaración de intenciones que podría dejar entrever un fichaje encubierto de la entidad madridista de cara a la recta final de mercado.

El interior total de Portugal

Bruno Fernandes es el modelo de centrocampista que Zidane está buscando para la medular. Un jugador de gran zancada, con una encomiable capacidad de despliegue físico y buena técnica con el balón en los pies. El portugués es un interior de calidad que genera juego ofensivo (18 asistencias el pasado curso) y que rinde muy bien trabajando en la presión, una faceta que necesita mejorar el Real Madrid de cara a la nueva campaña.

Además de ello, el jugador del Sporting tiene facilidad para la construcción de juego y va bien al corte. Sin embargo, su gran virtud (y amenaza rival) es el disparo de media distancia desde la frontal. Fernandes tiene dos cañones por piernas con los que la pasada temporada anotó 32 goles en 53 partidos; unas cifras muy alejadas de lo que un centrocampista suele acostumbrar. Este curso ya lleva un tanto y cuatro asistencias en tres partidos.

Anhelo europeo que superó a Joao Félix

En una liga como la portuguesa, de la que recientemente han salido talentos de élite como Joao Félix, Fernandes brilló el pasado curso. El jugador del Sporting fue nombrado mejor jugador de la Liga NOS por su desempeño en la temporada 2018/2019; imponiéndose incluso a la nueva estrella del Atlético de Madrid. Algo que deja entrever el potencial que tiene.

Al margen del Manchester United, media Europa se ha interesado en su figura. Equipos como Atlético de Madrid, Juventus o Tottenham han sido relacionados con el portugués este verano, aunque finalmente no se ha concretado ninguna operación. Su capacidad goleadora desde la medular no pasa desapercibida en los grandes clubes, ya que no se trata de algo habitual de ver.

Bruno Fernandes con el Sporting de Lisboa. REUTERS

Aún se desconoce a ciencia cierta si terminará recalando en el Real Madrid. Lo que si es certero es que desde el club siempre se ha transmitido de cara al exterior que todo puede pasar hasta el 2 de septiembre. La cúpula madridista no descarta la opción de hacer nuevas incorporaciones hasta el último momento. Y es que en Chamartín nunca se da por cerrada la plantilla hasta que cierra el mercado de fichajes.

