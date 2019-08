"Neymar (casi) descartado", así titula el diario Mundo Deportivo su portada de este sábado 31 de agosto de 2019. El Barça comunicó al PSG que no acepta las condiciones de su contraoferta para dejar salir al brasileño. Los azulgranas dan por seguro que el delantero no jugará en el Camp Nou, a no ser que el conjunto parisino rebaje sus pretensiones.

La portada del diario Mundo Deportivo (31/08/2019)