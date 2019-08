Thiago Silva intenta convencer a Neymar: "Quiero que se quede en el PSG y se lo he dicho"

A tan sólo seis días para que se cierre el mercado de fichajes, el futuro de Neymar sigue en el aire. Las horas se van agotando y la tensión va en aumento. El deseo del brasileño es marcharse del Paris Saint-Germain pero algunos de sus compañeros siguen intentando convencerle para que se quede en París.

Thiago Silva hará todo lo posible para conseguir la continuidad del futbolista. Así lo ha explicado en RMC Sport donde ha destacado la importancia de Neymar en el club parisino: "Quiero que se quede y además se lo he dicho a él. Es un jugador indispensable para cualquier equipo".

El defensa se mantiene al margen de lo sucedido entre el equipo y el futbolista: "No sé exactamente qué está pasando entre él y el club, esu deses un problema particular, pero realmente estoy esperando que termine ya la ventana de transferencias porque es una situación que ya no puedo soportarla más".

Neymar, en un entrenamiento del PSG Reuters

También ha hablado sobre la opinión de la afición acerca del brasileño: "Los aficionados se podrían haber comportado de otra manera, pero creo que si Neymar regresa y comienza a ayudar al club, jugando como el año pasado, todos estaremos felices al final de la temporada".

Por último, analizó su propio futuro asegurando que quiere quedarse en el PSG. "Pero dependerá de esta temporada, de cómo la acabe. Para mí, es importante tener una buena temporada y extender mi contrato. En mi cabeza, quiero hacer como Maldini en el Milan, jugar hasta los 40 años", concluyó.

