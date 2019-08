Pochettino admite que Eriksen podría haber jugado su último partido con el Tottenham

Christian Eriksen podría estar viviendo sus últimos días como futbolista del Tottenham. A solo siete días del cierre de mercado de fichajes, su futuro sigue abierto teniendo en cuenta que le queda menos de un año de contrato con los Spurs y no tiene intención de renovar. El danés es pretendido por varios de los grandes de Europa y Pochettino se ha mostrado muy pesimista con las opciones de retenerle.

El técnico del Tottenham atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras caer derrotado contra el Newcastle. Eriksen se volvió a quedar fuera del once titular y se tuvo que conformar con jugar cerca de media hora de partido. La suplencia del danés hizo saltar las alarmas y fue uno de los temas más comentados en la comparecencia del técnico argentino.

"No puedo elegir más de 11, tenemos muchos jugadores", dijo. "Si el resultado fuera 3-0, no me haríais esa pregunta. Los jugadores que se quedan fuera siempre son buenos cuando no ganas", apuntó visiblemente enfadado ante la pregunta.

Eriksen, durante un calentamiento con el Tottenham EFE

Pero la respuesta de Pochettino que ha hecho saltar todas las alarmas en Londres llegó cuando le preguntaron si aquel podía ser el último partido de Eriksen en el Tottenham: "No lo sé. Es muy difícil", dijo. "Hay situaciones que no podemos solucionar, sabíamos que una situación como esta podría suceder. Es difícil de manejar. ¿Qué podemos hacer?", añadió encendiendo los rumores a una semana del cierre del mercado.

Los pretendientes de Eriksen

Eriksen cuenta con una lista de pretendientes que incluye a varios de los grandes de Europa. Los equipos con los que más se le ha relacionado ha sido con Real Madrid, Atlético y Juventus, mientras que semanas atrás acabó rechazando fichar por el Manchester United. Su deseo es jugar en el Santiago Bernabéu, pero Zidane no dio el 'OK' a su contratación. ¿Cambiará de opinión tras el empate contra el Valladolid?

[Más información: Eriksen deshoja la margarita: los tres destinos por los que dejaría el Tottenham]