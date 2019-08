Ancelotti juega al despiste con el Madrid y deja en el aire la posibilidad de fichar a James

Aún poco más de una semana para que cierre el mercado de fichajes en Italia y España, el futuro de James Rodríguez continúa en el aire. El Nápoles tiene al centrocampista colombiano en su agenda, pero todavía no han llegado a un acuerdo con el Real Madrid para concretar su fichaje.

Ancelotti es uno de los máximos valedores del fichaje del colombiano. De hecho, James es una petición expresa del técnico, quien ya coincidió con él durante su etapa en el banquillo del Real Madrid. Ahora, el italiano juega al despiste con su fichaje, ya que no ha querido pronunciarse sobre la operación durante su última comparecencia pública.

"¿Si James ya no es nuestro objetivo con la llegada de Lozano? No quiero hablar ni de él ni de Llorente, porque no son nuestros jugadores. No hablo de mercado", señaló Ancelotti cuando era cuestionado sobre los jugadores con los que se está relacionando al Nápoles en las últimas semanas.

James, en venta hasta septiembre

Hasta el 2 de septiembre el Real Madrid tendrá colocado a James en la rampa de salida, tal y cómo adelantó EL BERNABÉU. El colombiano es uno de los descartes de Zidane con los que el club blanco pretende hacer caja este verano. Sin embargo, su salida es complicada, ya que ninguno de los clubes que le pretende ha puesto sobre la mesa los 50 millones de euros que exige la entidad merengue.

Además del Nápoles, el Atlético de Madrid ha sido el otro club con el que más se ha relacionado a James Rodríguez durante todo el verano. Se especulaba con que el centrocampista del conjunto blanco podía ser una de las incorporaciones estrella de Simeone de cara a la temporada 2019/2020, con vistas a reforzar la medular del cuadro colchonero.

