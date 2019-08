El PSG ya ve al Real Madrid como la única solución para la salida de Neymar

Comienza la cuenta atrás en la 'operación Neymar'. Quedan solo dos semanas ante del cierre del mercado de fichajes y, por tanto, para encontrar una resolución para el culebrón del verano. Las cartas están sobre la mesa y los implicados comienzan a enseñarlas. PSG, Barcelona y Real Madrid están en posición, mientras el jugador mantiene el silencio para no entorpecer las negociaciones ni cerrarse ninguna puerta.

La salida del Neymar del PSG sigue siendo el final más probable del culebrón. Tuchel ha dicho que si no hay solución "se quedará" y que "no se irá sin recambio", pero la situación es irreversible y en el Parque de los Príncipes temen que se desate una guerra si se queda después de que la afición cargara contra el brasileño con dureza en el estreno liguero. Los posibles destinos se sabe desde el principio que solo hay dos: Barça y Madrid.

Bartomeu quiere contentar a Messi

El jugador prefiere el Barcelona, pero con el paso de los días en el PSG empiezan a sospechar que la ofensiva culé se trata de un simple farol. La razón sería que Bartomeu querría hacer ver a Messi que están intentando firmar la vuelta de su excompañero, como bien habría pedido el argentino. En un principio ya sorprendió el interés del Barça en Neymar con todos los frentes abiertos (incluso judiciales) que hay entre el club y el futbolista y su entorno, pero todo sea por contentar al '10'.

Neymar entrena con el PSG Reuters

El Barça no tiene dinero y ha probado con un intercambio de jugadores para convencer al club galo. Coutinho era el principal nombre, ya que no contaba para Valverde y a priori llamaba la atención del PSG. Otros que se han barajado han sido Arturo Vidal, Rakitic o Semedo, pero o eran rechazados o eran los propios jugadores los que no querían entrar en el intercambio. Es el caso también de Dembélé, un nombre que podría desbloquear la operación pero que no quiere jugar en París.

Coutinho parecía la solución, pero ya está en Múnich para firmar su cesión para la próxima temporada por el Bayern. Una noticia que ha sorprendido en el seno del PSG que no entiende cómo el Barça quiere fichar a Neymar sin dinero y ahora cede a Coutinho al Bayern. Porque en la cuestión económica, los culés tampoco pueden cumplir puesto que no tienen los 100 millones que quiere el PSG en la operación. El Barça está sin soluciones pero seguirá negociando los próximos días.

Al-Khelaifi prefiere al Madrid

Neymar guarda silencio y el Real Madrid espera a que Barça y PSG rompan las negociaciones. Parece cuestión de tiempo que esto acabe ocurriendo y el PSG ya ve al Real Madrid como la única salida para dar una solución a la situación insostenible de Neymar en París. No es un secreto que en el PSG prefiere vender al Madrid antes que al Barça. Al-Khelaifi valora la seriedad del Madrid en las negociaciones siempre, mientras cree que en las oficinas del Camp Nou han tenido malas artes desde la intentona por Verratti.

