Las claves en la adaptación de Rodrygo al Real Madrid: de Marcelo a Zidane

Rodrygo Goes celebra su gol de falta ante el Bayern, el día que debutó con el Real Madrid. REUTERS

Rodrygo Goes es una de las caras nuevas en la expedición del Real Madrid por Canadá y Estados Unidos. Una vez se despidieron de Montreal tras completar la primera parte de la pretemporada, el equipo blanco puso rumbo a EEUU para disputar la International Champions Cup.

Durante el primer partido de la también conocida como la 'Champions del verano', el Real Madrid no pudo sumar la primera victoria del verano ante el Bayern Múnich, pero sí que se vieron algunos detalles del esperado cambio y, sobre todo, un gran gol obra de Rodrygo.

El extremo brasileño demostró que ha llegado para hacerse un sitio y que no tiene complejos. Confía en su estilo y también en su calidad. Pidió una falta directa y firmó su primera obra de arte como madridista. Un tanto que le ha colocado como la gran noticia del verano para el club, con una adaptación que va viento en popa por diversos factores.

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid ante el Bayern en Houston. EFE

No hay barrera con el idioma

Pese a haber llegado este mismo verano a España, el futbolista de 18 años ha demostrado controlar el idioma, algo crucial en este proceso de aclimatación a un nuevo país, un nuevo equipo y una nueva vida. Otros antes que él han tenido problemas con la lengua y esto les llegó a provocar más de un dolor de cabeza.

Rodrygo ha recibido clases particulares durante los últimos seis meses en su Brasil natal, tres a la semana. "Hablo un poco, ahora hablando con todos español es un poquito más fácil", ha asegurado durante la gira por tierras norteamericanas. Ya el pasado mes de diciembre se soltó a hablar en castellano en su primera visita al Santiago Bernabéu.

Marcelo, su 'padrino'

Marcelo es el segundo capitán del equipo. Todo un peso pesado que llegó con los mismos años al Real Madrid que su compatriota. El lateral izquierdo sabe muy bien lo que es aterrizar en el mejor club del mundo apenas cumplida la mayoría de edad y por ello ha actuado de particular 'padrino' de Rodrygo Goes durante estas primeras semanas de trabajo. "Para Vini y para mí es como nuestro papá", ha bromeado.

Vinicius, su apoyo

A la figura de Marcelo se une la de un Vinicius Júnior que conoce bien a Rodrygo por haber compartido vestuario con él en las categorías inferiores de la selección de Brasil. Vinicius ya pasó por lo mismo que su amigo y ahora compañero el pasado año, por lo que es un perfecto maestro de ceremonias para indicarle el camino correcto hacia su consagración en el Real Madrid.

Rodrygo celebra su gol de falta con el Real Madrid ante el Bayern en su debut. REUTERS

Sin complejos

Con el '27' a la espalda, Rodrygo hizo su primer gol ante todo un Bayern Múnich. El futbolista ha demostrado no tener complejos ni ante un rival de tal altura y tampoco al estar rodeado por figuras ya consagradas. El brasileño ya destacó en el Santos y ahora pretende hacer lo mismo en el trece veces campeón de Europa.

Figura de Zidane

Si hay una persona que ayudará Rodrygo en este proceso, ese es Zinedine Zidane. El entrenador francés ha demostrado que si debe apostar por jóvenes valores, lo hace -como en el caso de Fede Valverde o Brahim Díaz-. Zidane ha hablado con el futbolista brasileño y le ha hecho algunas recomendaciones sobre dónde debe jugar para poder destacar y hacerse un sitio.

"Me pide que juegue más por dentro. Yo estoy más acostumbrado a moverme más por las bandas, pero el míster quiere que haga esa función. Es una posición en la que estoy cómodo y me gusta", reveló el propio Rodrygo Goes tras su primer partido con el Real Madrid.

