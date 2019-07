El PSG quiere a Bale y estudia ofrecer al Madrid un trueque por Neymar

En Europa solo se habla de Gareth Bale después de que durante esta madrugada Zidane sentenciara al galés con unas explosivas declaraciones. "Si se va mañana, mejor", vino a decir el técnico francés después de mandarle a la grada en el partido contra el Bayern. Sus palabras no han pasado desapercibidas entre los grandes clubes de Europa y ya empiezan a moverse los principales candidatos para ficharle.

Uno de ellos es el PSG que, según The Independent, quería a Bale para suplir así la baja de Neymar. El club parisino entiende que lo mejor es la marcha del brasileño, que ha pedido irse, y está dispuesto a cumplir su deseo. Mientras que su traspaso al Barcelona sigue en punto muerto, el PSG estaría discutiendo la posibilidad de realizar un intercambio con Bale que, sin duda, daría un vuelco al mercado.

De esta forma, los jugadores saldrían beneficiados. El Real Madrid se haría con otro galáctico que cubriría la baja de Bale y el PSG daría solución a su problema con Neymar y encontraría un reemplazo a corto plazo, siendo Mbappé ahora sí la gran referencia del equipo. El entorno de Neymar cree que este intercambio es la mejor opción.

Neymar, durante una entrevista Reuters

Al PSG no le importaría ver a Neymar de blanco y, como ya adelantó EL BERNABÉU, el propio club galo ofreció hace unas semanas al brasileño al Real Madrid. Solo faltaría por saber si Zidane está de acuerdo en que Neymar se una a sus filas, pero ya ha dejado claro que no quiere a Bale en el equipo. Si el francés dijera que 'no' a la llegada del '10' del PSG, la venta del galés al club parisino seguiría abierta.

