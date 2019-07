El paso de testigo entre Bale y Hazard: cambio en la jerarquía del Madrid

El Real Madrid ha sufrido un importante cambio en su vestuario este verano. El papel de estrella, aquel que le correspondió a Cristiano Ronaldo durante nueve temporadas y en el cual no logró brillar Gareth Bale el curso pasado, le pertenece ahora a Eden Hazard. El belga es el nuevo líder y así se respira en el ambiente allá por donde pasa en el stage de pretemporada en Montreal.

Hazard no solo tuvo una presentación a lo grande en el Santiago Bernabéu, sino que además llega para ser el nuevo jugador franquicia del Real Madrid. Aterriza en plena madurez en su carrera, como anhelado sueño de Zinedine Zidane y tras ser la cara más importante del Chelsea durante varios años. Por eso el Madrid girará alrededor suya la temporada que viene.

El Madrid debía cambiar tras los resultados de la temporada pasada y empezó por su jugador bandera. El vestuario ha arropado a Hazard en su primera semana en los entrenamientos y se le ha visto cercano a sus nuevos compañeros, más allá de con su compatriota Courtois cuya sintonía viene de mucho antes. Incluso Bale, el jugador que ahora le pasa el testigo, ha estado cerca del belga estos días.

Bale entrena con el Real Madrid EFE

Mientras Hazard disfruta y sonríe cumpliendo su sueño, Bale se enfrenta a su verano más difícil, más allá de haber dejado de ser la referencia ofensiva del Madrid. Sabe que Zidane no cuenta con él y el club le busca salida, aunque él no está dispuesto a dar el paso para marcharse. Los últimos rumores apuntan a una oferta del Tottenham, pero su agente no ha tardado mucho en salir al paso para desmentirlos. Aún así, el galés se mantiene ajeno durante la concentración.

Bale se resiste a salir

Bale no muestra signos de desgaste. Sorprendió incluso su cercano saludo con Florentino Pérez, a la llegada del presidente blanco a Montreal este domingo. Es uno más en la concentración del Madrid, aunque seguramente su caso sea el más especial de todos. Trabaja ajeno a todos los rumores, mientras ve como varios de sus compañeros con los que compartió ataque el curso pasado tienen hambre para seguir dando pasos adelantes.

Florentino Pérez saludó uno a uno en Montreal a los jugadores del Real Madrid

Benzema y los aspirantes

Uno que se mantendrá en su sitio como otro de los pilares del equipo será Karim Benzema. Su relación con la afición nunca había pasado por un momento tan dulce y ya es sabida la total confianza que profesa Zidane en él. Como el verano pasado, el '9' blanco ha llegado muy fino físicamente y con el objetivo de seguir la línea que se marcó el curso pasado.

Los que quieren rebasar a Bale en la jerarquía del Madrid son Vinicius y Asensio. Los dos jóvenes se enfrentan a un verano y una temporada muy importante para sus carreras, el brasileño para consolidarse como la gran promesa blanca y el mallorquín para desquitarse de su mal año. Vinicius sigue siendo una de las principales atracciones de la pretemporada del Madrid y Asensio ha llegado de sus vacaciones enchufado. El Madrid tiene nuevo líder y varios candidatos para relegar más abajo todavía a Bale. El Expreso de Cardiff trabaja en silencio para lograr quedarse y demostrar, a su manera, que tiene todavía gas para jugar en el Real Madrid.

[Más información: Barnett desmiente el interés del Tottenham por Bale: "No hablo sobre basura"]