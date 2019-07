El guiño del padrastro de James al Atlético: "Ya conoce Madrid y tiene casa en España"

James Rodríguez sigue a la espera de resolver su futuro teniendo claro que no formará parte del nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane. Los rumores apuntan a que el Nápoles es la opción más clara, pero la entrada en escena del Atlético de Madrid hace poner en duda su destino. Ante ello, su padrastro Juan Carlos Restrepo ha pasado por los micrófonos de El Larguero para analizar la situación del centrocampista y de las distintas alternativas que puede barajar.

En primer lugar, ha dejado claro que James tiene que tener en cuenta dónde cree que se va a sentir más querido a la hora de tomar su decisión: "Uno tendría que estar donde quieren que esté y en el momento que lo quieren, afortunadamente hay clubes de muy buen nombre interesados en los servicios de James. Es muy positivo que técnicos de una gran categoría y que han ganado todo en el contexto del fútbol, no solamente en España o Italia, sino en competiciones mundiales, se fijen en su talento y en su virtud".

Por otra parte, ha desvelado que el nombre del entrenador no tiene que suponer ningún inconveniente a la hora de concretar cual será su destino: "No sé si tiene claro a dónde quiere ir, pero si yo fuera él, iría donde me quisieran tener y si el técnico, llámese Ancelotti o 'El Cholo' Simeone quieren contar con él, creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas".

James Rodríguez, tras caer eliminado en la Copa América con Colombia Reuters

Sobre la probabilidad de que James acabe en Italia o en España, su padrastro ha lanzado su particular 'guiño' al Atlético de Madrid: "No tengo argumentos para decirte si está más cerca del Nápoles o del Atlético. James ya conoce Madrid, España, y tiene su casa en España, ese sería mi argumento, que no tiene que ver con opinión de James. ¿Si quiere que sus hijos estudien en España? Seguramente, no sabría decirlo".

La relación con Zidane

Finalmente, sobre la relación que el centrocampista colombiano ha mantenido con Zidane, Juan Carlos Restrepo ha declarado que James nunca ha sido del agrado del técnico francés: "No podría decir que Zidane no le ha tratado con cariño, seguramente los gustos deportivos del señor Zidane no son del agrado de las condiciones que James puede ofrecer. Cuando Zidane dirigió al Real Madrid, James, siendo el volante de menos participación, fue el mejor asistente y el volante de mayores valoraciones promedio".

[Más información: James Rodríguez posa en redes sociales rodeado de camisetas del Nápoles]