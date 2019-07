Kovac: "Fichar se ha convertido en una pelea contra los Estados y los multimillonarios"

El Bayern Múnich sigue su particular puesta a punto para la nueva temporada y el equipo de Nico Kovac también está realizando incorporaciones a la plantilla. Durante la presentación de Jann-Fiete Arp, el técnico del conjunto alemán ha realizado unas declaraciones criticando al actual mercado de fichajes, pues considera que los clubes ya no ponen todo de su parte y que es una cuestión de dinero y de los Estados.

En este sentido, Kovac ha hecho mención especial a Abu Dabi, Catar y Dubái como los grandes artífices a los que hay que hacer frente a la hora de fichar: "Siempre es lo mismo. Actualmente, tenemos que luchar contra los Estados y contra los multimillonarios. Ya no es una pelea entre clubes. Ahora están Abu Dabi, Catar y Dubái, que tienen más dinero que un club como el Bayern".

Ante el fichaje de Lucas Hernández y la 'escapada' de Mats Hummels, Kovac ha manifestado las razones por las que el central alemán decidió borrarse del mapa: "Mats nos pregunto por la nueva temporada. Habíamos fichado a Lucas Hernández por 80 millones para jugar de central y Hummels quería evitar la competencia".

Lucas Hernández, en el Allianz Arena

Sobre el interés en Leroy Sané y en Ousmane Dembélé, el entrenador del Bayern no ha desmentido los rumores, pero ha señalado la dificultad de llevar a cabo ambas operaciones: "Sí, Sané es un jugador que puede ayudarnos. Le he visto en su selección y en el Manchester City y tiene habilidades. Pero no sé cómo de rápido funciona eso. Dembéle también es un muy buen jugador".

Puerta abierta a todos

Ante las posibles salidas del conjunto alemán, poniendo el foco principalmente en el central Boateng, Kovac ha mandado un mensaje rotundo a toda su plantilla: "Todos los jugadores que tengan contrato recibirán la misma atención, sin importar si puede o no cambiar de equipo. Esto se aplica a Boateng y a todos los demás".

Permanencia en el Bayern

Finalmente, sobre los rumores que le situaban fuera del Bayern en el mes de mayo, el entrenador ha zanjado el debate de lleno asegurando que sigue en el club y que, por tanto, no hay nada más que aclarar al respecto: "Estoy aquí, la pregunta ya se ha respondido".

