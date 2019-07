El Milan insiste en Mariano: el '9' elegido

Mariano es uno de los jugadores que figuran en la posible lista del Real Madrid para la pretemporada por Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de Luka Jovic cierra en parte las puertas al delantero hispano-dominicano, quien ya la pasada temporada no gozó apenas de minutos.

Entre los equipos que están interesados en su incorporación destaca el Milan. Según informa La Gazzetta dello Sport, el '9' favorito del conjunto de San Siro para reforzar su ataque no es otro que un Mariano Díaz que durante su año en el Olympique de Lyon firmó una temporada brillante, algo que le valió para su regreso al Santiago Bernabéu.

Sus pocas opciones en el Real Madrid el próximo curso abren una ventana de esperanza para la escuadra rossonera. La prensa italiana llega a hablar de Borja Mayoral como una alternativa, aunque el de Parla está muy cerca de la Real Sociedad. Otros de los futbolistas merengues tanteados por el Milan son Theo Hernández y Ceballos. Aunque es el primero el que llegará seguro.

La insistencia de Mariano

Mariano persigue su sueño de triunfar en el Real Madrid, pero por delante no solo tiene al serbio Jovic, sino que ante todo está Karim Benzema, quien se marcó la temporada de su vida en el año más complicado de la casa blanca. Pese a ello, el canterano ha señalado recientemente que su deseo es quedarse.

Mariano Díaz celebra el tercer gol del Real Madrid ante el Villarreal REUTERS

"Mi idea es seguir en el Madrid, en mi equipo. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí", aseguraba en una entrevista para el diario MARCA. "He luchado mucho para llegar el Real Madrid. He trabajado mucho, siempre he querido esto de pequeño y ahora que estoy aquí voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo", declaraba después.

