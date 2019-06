James Rodríguez: "¿El Real Madrid? Aún no sé nada sobre mi futuro"

La Copa América ha comenzado con un buen disgusto para Argentina. La Albiceleste cayó frente a Colombia, en una nueva decepción para ellos y sobre todo para Lionel Messi. La otra cara de la moneda fue la selección cafetera, en la que destaca la figura de James Rodríguez.

El mediapunta habló con los medios de comunicación tras el triunfo en el debut en el campeonato sudamericano que se está disputando en Brasil. Entre otras preguntas, James tuvo que contestar a qué va a pasar con su futuro y si piensa en el Real Madrid.

Al internacional colombiano le preguntaron si le daba tiempo a pensar en el club blanco. "No, de verdad que todavía no sé nada", dijo el futbolista en primer lugar. Pero los medios volvieron a insistir, acordándose esta vez de la afición: "James, los madridistas se están preguntando si quieres regresar a Madrid". A lo que el jugador contestó tras una tímida sonrisa: "No sé nada todavía".

Italia tienta a James

El futbolista pidió al Bayern Múnich que no se hiciese con sus derechos después de jugar en el conjunto bávaro las dos últimas temporadas en calidad de cedido. Lo cierto es que James Rodríguez ha ido declarando a lo largo de la 2018/2019 que estaría encantado de regresar al Santiago Bernabéu, ya que todavía sueña con triunfar vestido de blanco.

James Rodríguez, con la selección de Colombia EFE

Sin embargo, la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid parece cerrar la puerta de regreso de forma definitiva al cafetero. Pero James es muy cotizado. De no seguir en el conjunto merengue tiene otras opciones para continuar con su carrera. En Italia está siendo seguido de cerca por clubes como el Inter de Milán, la Juventus de Turín y el Nápoles, siendo este último, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, el que más papeletas tiene para conseguir su fichaje.

