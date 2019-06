Reguilón, sobre su futuro: "Hay que hablar con el club y buscar la mejor solución"

El Real Madrid está en constante movimiento tras el anuncio de las tres nuevas incorporaciones a la plantilla durante los últimos días. La llegada de jugadores supone la salida de otros y el futuro de Sergio Reguilón aún está en el aire. El lateral del conjunto habló sobre su futuro en 'El Transistor' de Onda Cero.

Sergio Reguilón con el Real Madrid.

El joven de 22 años señaló que aún no tiene una decisión tomada de cara a la próxima temporada: "Zidane no me dijo que me buscase la vida, lo que hablamos se queda entre nosotros; nos sentaremos a hablar, con mi representante,para ver cuál es la mejor solución".

Sobre la presentación de Eden Hazard que tuvo lugar el pasado jueves y a la que asistieron 55.000 aficionados, manifestó que fue "una pasada". También habló sobre su experiencia en la Liga Promise: "Yo lo que les recomiendo es que disfruten, que disfruten todo lo que puedan el Torneo". "Hace once años estaba ahí, donde están ellos ahora, muy nervioso porque nunca había hablado en la radio", explicó.

"Yo tenía ganas de empezar a jugar, es un torneo importante a esa edad y siempre tienes ganas de demostrar, si ganas bien pero a mi en ese torneo me eliminaron en la fase de grupo", concluyó Reguilón.

[Más información en: La conversación de Zidane con Reguilón: "Me dijo que había dado la cara siendo canterano"]