El Real Madrid termina la temporada 2018/2019 líder del ranking UEFA

La temporada ha acabado para el fútbol al más alto nivel en Europa en cuanto a los clubes se refiere después de la final del la Champions League, en la que el Liverpool se hizo con el cetro que había mantenido el Real Madrid en su poder durante los tres últimos años. Sin embargo, esto no impide que sean los blancos los que acaben liderando el ranking UEFA al acabar de la 2018/2019.

Desde que finalizase la temporada 2013/2014, el Real Madrid se ha mantenido en lo más alto de esta particular clasificación cuando cada curso bajaba el telón. La 2018/2019 no ha sido diferente, pese a que el conjunto merengue se quedó fuera de la Champions en octavos de final, además de no hacerse ni con el título de La Liga ni tampoco con el de la Copa del Rey.

Este ranking de coeficientes de los clubes está basado en los resultados tanto de la Champions como de la Europa League a lo largo de las últimas cinco temporadas. El Real Madrid acumula 146.000 puntos y se sitúa en el primer puesto, completando el podio el Barcelona, con 138.000, y el Bayern Múnich, con 128.000.

El Real Madrid celebra La Decimotercera en el Santiago Bernabéu

Así se completa el Top Ten del ranking UEFA

El resto del Top Ten lo completan dos equipos españoles, dos ingleses, un italiano, un portugués y un francés. En cuarto lugar se encuentra el Atlético de Madrid (127.000 puntos); en el quinto, la Juventus de Turín (124.000); en el sexto, el Manchester City (106.000); en el séptimo, el Sevilla (104.000); en el octavo, el Paris Saint-Germain (103.000); en el noveno, el Arsenal (101.000); y en el décimo, el Oporto (93.000). Se queda así fuera el vigente campeón de la Champions, el Liverpool.

[Más información - El sucesor del Real Madrid se conocerá en Catar: sede del Mundial de Clubes 2019 y 2020]