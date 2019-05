Militao: "Solo cuando esté en el Real Madrid voy a creerlo"

Mientras la temporada acaba en Europa con las finales continentales, la mayoría de futbolistas ya se encuentra de vacaciones, mientras que otros pocos elegidos se han puesto a las órdenes de sus respectivos países. Militao es uno de los que se encuentra concentrado con su selección. Brasil disputa la Copa América en las próximas semanas y el flamante fichaje del Real Madrid es uno de los internacionales que disputarán con la Canarinha el torneo.

Eder Militao ha hablado sobre su inminente llegada al club blanco, algo que asegura todavía no puede creerse. "No tengo noción de eso. Es todo muy nuevo para mí. Ocurrieron en mi vida muchas cosas de forma muy rápida. Y solo sentiré que es un hecho cuando esté allá -en Madrid- y vea todo. Solamente cuando esté allá voy a creerlo".

También fue preguntado el defensa por un compatriota suyo relacionado con el Real Madrid: Neymar. "Cuando estaba en el Oporto estaba concentrado con el Oporto y no me intentaba saber otras cosas. Se habla por Internet de esas cosas y yo lo veo, pero yo no sé mucho sobre eso. Sobre la ida de él al Real Madrid no sé nada", confesó Militao.

Neymar, en el entrenamiento de Brasil Reuters

Neymar ha sido noticia en las últimas horas después de su última lesión, por la cual es duda para el inicio en la Copa América. El hasta ahora defensa del Oporto afirmó que no cree que sea "algo muy grave". "Al final del entrenamiento terminé preguntando, pero yo creo que no es algo muy grave. Fue en el momento en que pateó un balón, pero creo que todo irá bien", comentó.

Feliz antes de llegar a Madrid

El jugador se mostró exultante por poder estar junto a la selección de Brasil. Todo ello después de una temporada sobresaliente en el club luso, que ha sido premiada por Tite. "Estoy muy feliz de estar en el grupo independientemente si como zaguero o como lateral y pretendo ayudar al equipo lo máximo. Eso es una decisión de Tite -su posición-, yo juego en cualquier lugar", señaló una de las caras nuevas del Real Madrid 2019/2020.

