Los diez titulares de Florentino Pérez: "Con Zidane no he hablado ni de Mbappé ni de Neymar"

Florentino Pérez ha sido el protagonista del programa del lunes de El Transistor de Juan Ramón de la Morena. El presidente del Real Madrid ha analizado todo lo referente al club de Concha Espina desde hace doce meses hasta el momento actual. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane... muchos palos que tocar, pero total transparencia, sinceridad y en algunos momentos hasta sentido del humor del máximo mandatario madridista. Los diez mejores titulares que ha dejado en el programa radiofónico de Onda Cero son:

"Cristiano es el mejor jugador que he fichado, nunca hemos tenido problemas"

El primer tema que se puso sobre la mesa fue el adiós de Cristiano tras nueve temporadas en el conjunto blanco. Florentino Pérez ha defendido la figura del portugués, poniéndole por encima de otras leyendas como el brasileño Ronaldo o Zidane. Pero, además, ha asegurado que jamás tuvo ningún problema con el futbolista de Madeira, tampoco de dinero como muchos han asegurado. Lo que no reveló es si había vuelto a hablar con el luso o no.

"Zidane se fue porque estaba agotado, como todos los jugadores. Todos bajaron los brazos excepto Benzema"

Después tocó el tema de la salida de Zinedine Zidane luego de ganar La Decimotercera frente al Liverpool en Kiev. El presidente ha señalado que el técnico galo "estaba agotado" después de casi dos temporadas al completo de mucho desgaste mental, en las que hizo algo que no se había visto nunca desde que se implantó el nuevo formato de la Champions League. Florentino Pérez dio un toque de atención a los jugadores, al señalar que todos acabaron agotados, sí, pero que Benzema es el único de ellos que ha dado la cara.

Florentino Pérez: "Es imposible que el Real Madrid deje ir a Sergio Ramos gratis"

"Es imposible que el Real Madrid deje irse gratis a Sergio Ramos"

Otro tema que debía salir a la palestra era el de Sergio Ramos y su presunta petición para salir del Real Madrid este mismo verano. El mandatario merengue ha confirmado que el jugador y su representante sí le han hablado de una oferta de China, pero que esta conversación no fue en su casa ni en la del capitán, sino que transcurrió en las oficinas. Y, para dar portazo a la posibilidad, aseguró que en ningún escenario se dejará salir a Ramos con la carta de libertad.

"Con Zidane no he hablado ni de Mbappé ni de Neymar"

Dos de los nombres que suenan con fuerza en los últimos días, por sus respectivos desencuentros con el Paris Saint-Germain así como con su renovado entrenador Thomas Tuchel, son los de Kylian Mbappé y Neymar. Sobre el delantero francés le han insistido en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, pero Florentino Pérez no ha querido dar ninguna pista y ha asegurado que no ha hablado de ellos con Zizou, pero que tampoco lo hará ahora en el programa ya que las relaciones con el PSG son excelentes.

"Ahora mismo el contrato más alto del Real Madrid es el de Sergio Ramos"

El gran dardo a un medio de comunicación ha sido al confirmar que Sergio Ramos tiene la ficha más alta del Real Madrid, pese a que muchos han asegurado que Gareth Bale cobra más que el capitán merengue. El presidente se acordó de un gran medio de la capital y de su director que hablaban sobre esto. Sin embargo, él mismo ha confirmado que tras la salida de Cristiano, Ramos se convirtió en el futbolista mejor pagado de la plantilla.

Florentino Pérez: "Tengo la ilusión de que Hazard venga este año"

"Tengo la ilusión de que Hazard venga este año"

Sobre Eden Hazard sí que se ha hablado más claro. Florentino Pérez ha reconocido que el Real Madrid lleva varios años tanteando las posibilidades de fichar al todavía futbolista del Chelsea, pero que es este verano en el que tiene "la ilusión" para que venga. Un claro síntoma de que prácticamente está hecha su incorporación y que todo se encuentra a la espera de la disputa de la final de la Europa League entre los blues y el Arsenal.

"¿Jovic? Hay jugadores que nos gustan a todos"

El internacional serbio es otro de los futbolistas que han sonado para el Real Madrid. Luka Jovic ha sido una de las sensaciones de la temporada en el Viejo Continente. Con sus goles llevó al Eintracht Frankfurt hasta las semifinales de la Europa League, algo que le ha colocado en la órbita de otros grandes como el Barcelona o el Bayern Múnich, además de algunos grandes clubes de la Premier League. El dirigente blanco no ha ocultado que gusta en el Santiago Bernabéu.

"Odegaard en un par de años será uno de los mejores jugadores del Real Madrid"

Martin Odegaard fue fichado cuando comenzaba a despuntar en el fútbol noruego siendo tan solo un adolescente. Desde entonces ha pasado por el Castilla y ha encadenado varias cesiones. Este curso ha roto moldes en la Eredivisie en las filas del Vitesse y aunque se especula con una venta con opción a compra, Florentino Pérez ve al nórdico triunfando en el Real Madrid no más allá de dentro de dos años. Confianza.

"¿Por qué me iba a despedir de Keylor? Tiene contrato en vigor"

¿Qué pasa con Keylor Navas? El Real Madrid cuenta con Courtois, Lunin y Luca para formar el trío de porteros la próxima campaña. El propio cancerbero costarricense escenificó su adiós en el último partido de La Liga ante el Betis en el Santiago Bernabéu. Pero el presidente no ha querido dar ninguna pista al respecto y ha asegurado que no se ha despedido del tico y que no tenía el porqué haberlo hecho ya que todavía tiene contrato con el club.

Florentino Pérez: "No me arrepentí de dejar marchar a Cristiano; con él en la plantilla este año hubiese pasado lo mismo"

"No me arrepentí de dejar marchar a Cristiano; con él en la plantilla este año hubiese pasado lo mismo"

Después de casi un año del adiós de Cristiano Ronaldo y habiendo hecho el balance de una mala temporada, Florentino Pérez ha asegurado que no se arrepiente de haber accedido a la petición del futbolista portugués de venderle a la Juventus de Turín, ya que cree que con el '7' en la plantilla, los hechos hubiesen transcurrido de la misma forma.

[Más información - Florentino Pérez: "Nunca he tenido ningún problema con Cristiano, ni de dinero"]