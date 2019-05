Capdevila: "Marcelo es recuperable, pero depende de él"

El exfutbolista español Joan Capdevila valoró positivamente la figura de Mauricio Pochettino, técnico argentino del Tottenham y con el que coincidió en el Espanyol durante dos etapas siendo este jugador y también entrenador.

Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham ANDREW COULDRIDGE Thomson Reuters

"Como entrenador puedo decir que es muy exigente, que vive por y para el fútbol. Tiene las ideas muy claras y no me sorprende nada su éxito. Tenía claro dónde quería llegar, en el Tottenham ha encontrado un grupo de trabajo donde está muy cómodo y yo me alegro por él", expresó.

"Los inicios para él no fueron muy buenos pero el fútbol tiene eso. Después de esta final seguramente le van a llover muchas ofertas y seguramente tiene las condiciones adecuadas para triunfar en un grande. A nivel personal me alegra que esté teniendo estos éxitos", completó durante su participación en un acto de la firma TAG Heuer junto a Fernando Morientes, David Albelda, Gaizka Mendieta y las jugadoras Ruth García y Ana Vallés.

Además, el que fuera lateral internacional habló de la temporada de otro hombre que actualmente juega en su puesto en el Real Madrid como es el brasileño Marcelo Vieira. Capdevila cree que es 'injusto' criticar solo a un jugador, pero sin entrar a analizar el porqué consideró que no ha estado a su mejor nivel.

Marcelo calienta sobre el césped del Santiago Bernabéu Reuters

"Es un jugador que se necesita recuperar y es recuperable. Depende de él, de si quiere tirar adelante o no. Creo que con Marcelo estamos hablando de los mejores laterales del mundo cuando está en forma. Otra cosa es que por varios motivos no lo esté. Veo un margen de mejora muy grande para Marcelo y depende de él, de hasta dónde quiera llegar", manifestó.

El bajón de la debacle

Asimismo hizo mención al estado actual del club blanco: "Zidane de lo que trata es de recuperar a los jugadores, no solo a Marcelo sino a todo el grupo, porque para mí este año el Madrid no ha competido. Y el Madrid no se puede permitir el lujo de no competir en ninguna competición".

