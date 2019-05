Xabi Alonso desvela cómo Guardiola hacía daño al Madrid y cómo Mourinho intentaba parar a Messi

Recientemente Xabi Alonso ha concedido una entrevista a The Coaches' Voice en la que ha explicado cómo funcionaba el Real Madrid que él dirigía desde la medular: "En el Madrid nuestro estilo se basaba en transiciones rápidas, sin tanta elaboración. Todo se basaba en ataques con acciones rápidas, pero nosotros marcábamos muchos goles. El potencial que teníamos hacía que los goles aparecieran de la nada".

◘ XABI ALONSO ◘



Clase Magistral táctica del tolosarra ◘@XabiAlonso repasa su carrera: Liverpool, Real Madrid, Bayern de Múnich.



Y un regalo de lujo: cómo aprendieron a defender a Messi con Mourinho.



Video completo ◘ https://t.co/HTffqwlcVK pic.twitter.com/BQq4Bag4ot — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) 26 de mayo de 2019

Desde que aterrizara en el Real Madrid en 2009 procedente del Liverpool, Xabi Alonso se hizo dueño absoluto del centro del campo del Real Madrid. El tolosarra fue la brújula del conjunto blanco con técnicos como Pellegrini, Mourinho o Ancelotti, hasta que en 2014 abandonó el club tras la Décima.

Barça de Guardiola

El actual técnico de las categorías inferiores del Real Madrid explicó como el Barça de Guardiola les hacía daño: "A Messi no era fácil defenderle. Porque él solía jugar como falso nueve. Xavi solía acercarse a la defensa para recibir el balón, y cuando yo iba a presionarle se creaba un espacio en el centro del campo al que Messi acudía desde la posición de nueve, situándose por detrás de mí e intentando hacerme un dos contra uno. Entonces Ramos, como último hombre, acudía a presionar a Messi y se generaba un espacio muy grand en nuestra defensa. Cuando Messi recibía el balón, intentaba combinar rápidamente con Pedro o Villa, situados en las bandas, para jugar al espacio. Así jugaban".

Parar a Messi

Xabi también desveló como hizo Mourinho para defender a Leo Messi en estas situaciones: "Cuando empezamos a controlar mejor estas situaciones, Ramos me decía: 'Xabi, Messi va para allá'. Entonces yo no iba a presionar a Xavi, si no que me quedaba más con Messi. Con esto conseguíamos que ellos, a pesar de tener más control, no eran tan peligrosos. Estuvimos más cerca de competir con ellos cuando controlamos esta situación".

Cantera del Real Madrid

Esta temporada Xabi ha estado dirigiendo al Juvenil C del Real Madrid, un equipo en el que ha podido hacer algunos de sus primeros experimentos como técnico: "Siempre intento ser un equipo ofensivo. Busco crear un equipo que lleve la iniciativa, que quiera el balón, que los jugadores sepan cómo conectar entre ellos y crear automatismos.

"En la mayoría de ocasiones jugamos con 4-3-3, pero a veces podemos jugar con tres centrales, dos centrocampistas... como un 3-2-2-3, con tres delanteros, porque quiero que los jugadores tengan diferentes estilos y que sepan que hacer en diferentes situaciones. Por ejemplo, puedes empezar la jugada con dos o tres centrales. Es diferente. Con tres, quienes tienen que sacar el balón jugado son los centrales; pero con dos es muy diferente. Mis jugadores lo han entendido muy bien y estoy muy satisfecho con ellos", añadió el tolosarra.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid en el verano que Florentino Pérez desembarcó en el Real Madrid con motivo de su segunda etapa al frente del club. En el conjunto blanco llegó a disputar 236 partidos, en los que marcó 6 goles y concedió 32 asistencias; es la etapa más longeva que ha vivido en un club, por encima de sus experiencias en el extranjero en clubes de primer nivel como Liverpool o Bayern.

[Más información: Aperribay: "Xabi Alonso nos ha dicho que estaría encantado de volver a la Real"]