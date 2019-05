Mourinho: "¿Volver al Real Madrid algún día? No hablo de hipótesis"

José Mourinho ha sido invitado por Red Bull y Ferrari al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El portugués no se considera un experto del deporte rey del motor, pero sí que cree que el Gran Circo ha pedido en parte ese factor sorpresa que sí disponía antes.

"Parece claro que el coche manda mucho y que será un fin de semana para Mercedes, pero a mí me gustaría que fuera diferente: me gustaría una sorpresita". José Mourinho, en el #MONmovistarF1 pic.twitter.com/saZdW3tvNY — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) May 25, 2019

"Invitado por Red Bull y Ferrari, pero cuando no estoy trabajando es cuando puedo ser un poco más aficionado. Sigo la F1 por la televisión y cuando no trabajo es cuando tengo la oportunidad de venir a un Gran Premio, y ninguno es más especial que éste para venir", señaló el luso en declaraciones para Movistar.

Después valoró el Gran Premio más famoso del mundo: "No soy un experto y cuando soy un experto ya hago errores... pero parece que está muy claro que los coches mandan mucho -más que el pilotaje- y en principio será un fin de semana para Mercedes. Me gustaría que fuera diferente: más competición, un a sorpresita, porque sino acabas con la esencia del deporte".

Sobre el Real Madrid

Como no podía ser de otra forma, Mourinho tuvo que contestar alguna presunta sobre el club blanco: "Han cambiado entrenador, seguramente van a hacer una inversión importante. El Real Madrid son siempre ciclos, como todos los grandes clubes. Iniciaron un ciclo hace unos años y lo terminaron con la última Champions y ahora pues ficharán, ficharán bien. Tiene jugadores fantásticos que continuarán y adelante".

Después de esto y antes de poner fin a su a su mini entrevista improvisada en El Principado, el de equipos como el Manchester United, Chelsea o Inter de Milán no quiso responder a un posible futuro en el Real Madrid. "¿Nuevo ciclo de Mourinho en el Madrid? Tienen nuevo ciclo con un nuevo entrenador. No hablemos de ciclos hipotéticos", ha asegurado The Special One.

