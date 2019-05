Mijatovic: "No me imagino un Real Madrid sin Sergio Ramos"

Pedja Mijatovic acudió a un encuentro en la peña madridista Cinco Estrellas. El diario AS recoge unas declaraciones del exfutbolista en las que el montenegrino repasa la actualidad del Real Madrid, pero en especial se enfoca al mercado de fichajes. Tanto en lo que se refiere a las nuevas incorporaciones como al capítulo de salidas en el que destaca el nombre de Sergio Ramos.

El héroe de La Séptima no ha ocultado que "cuando se presenta una campaña así" todos están "preocupados". "Es difícil mantener el nivel que ha mantenido el Real Madrid en estos años, una generación que no se va a volver a repetir, hasta ahora nadie lo había hecho. Zidane hará todo lo posible para hacer un equipo competitivo", ha asegurado.

En lo que se refiere a posibles incorporaciones destacan los nombres de Mbappé y Neymar: "Me gustan los dos, dependerá de las ideas de Zidane, habrá que sacar jugadores y hacer un equipo competitivo porque el Real Madrid está obligado a ganar todo. Hay que intentar hacer lo posible para traer jugadores que puedan mantener este nivel. Los dos encajarían. Son dos grandísimos futbolistas, a Neymar le conocemos muy bien porque jugó en el Barcelona y Mbappé es muy joven y apunta a crack. Si pudiesen venir los dos sería, perfecto. Pero es difícil sacarles del PSG. Va a ser un verano divertido".

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

Otros nombres que están en lo alto de la lista son los de Hazard y Pogba: "Son jugadores que le vendrían muy bien al Madrid, evidentemente no pueden venir todos. Fichar no es lo más difícil sino que también hay que sacar a la gente que tienes que sacar. Veremos a ver qué hace Zidane. Hazard es un gran jugador lo hace muy bien en el Chelsea. Pogba también es interesante".

Para finalizar en lo que se refiere a posibles fichajes para el Real Madrid, Mijatovic ha hablado sobre el delantero Luka Jovic: "Parece ser que él sí que viene aunque no sea oficial, es un jugador joven un goleador lo ha hecho muy bien le conozco muy bien porque es serbio y le conozco desde joven es ambicioso es un goleador y puede aportar mucho".

Rumores sobre Sergio Ramos

En las últimas horas se ha hablado sobre que el capitán podría estar meditando abandonar el club blanco en verano. "Lo he visto, lo único que puedo decir es que no imagino un Real Madrid sin Sergio Ramos, además de sus cualidades futbolísticas es un líder de esta generación. Pero no sé qué está pasando. Espero que se quede y que lleve al equipo a conseguir los objetivos", ha afirmado Pedja Mijatovic.

[Más información - Sergio Ramos se desmarca: "Madridismo en la piel"]