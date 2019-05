El Madrid tiene vía libre en la operación Pogba

La temporada está a punto de concluir y en el Real Madrid no pierden de vista el próximo mercado estival. Los blancos continúan intentando confeccionar una plantilla de garantías con la que devolver al equipo a la senda del triunfo en la que años atrás estaban inmersos.

En la planificación blanca para la próxima temporada Zidane tiene como prioridad reforzar el ataque y la medular. Precisamente en el centro del campo es donde más nombres están apareciendo para reforzar el equipo, pero el nombre de Paul Pogba está marcado en rojo en las oficinas del Santiago Bernabéu. El centrocampista francés es un fichaje capital para Zinedine Zidane. Y es que el técnico considera una cuestión de estado la certificación del fichaje del galo, aunque la operación es de todo menos sencilla.

Pogba anhela jugar en el Real Madrid, pero el Manchester United no quiere facilitar su salida de Old Trafford. Al principio se hablaba de que la operación podría rondar los 150 millones de euros, pero en las últimas semanas la cifra ha alcanzado los 190. Un aumento que los ingleses intentan que sirva como estrategia disuasoria para que el Madrid se olvide del francés, pero desde Concha Espina no tirarán la toalla fácilmente.

Mino Raniola ha dejado a la Juventus en fuera de juego

Los blancos cuentan con el beneplácito del jugador para vestir la elástica merengue, pero el United había sometido a subasta al centrocampista. Algo que en las últimas horas podría haber llegado a su fin. Y es que la Juventus de Turín, que era el otro gran pretendiente que tenía Pogba, podría retirarse de la puja en los próximos días.

Este movimiento se explica en la sanción que Mino Raiola ha recibido en Italia recientemente. Al agente de Pogba le han prohibido realizar operaciones con cualquier club italiano durante tres meses. Es decir, hasta el 9 de agosto el representante no podría hacer que ninguno de sus jugadores fichase por un club italiano.

Esto se traduce en una suspensión de sus funciones como agente. Todo se debe al traspaso de Gianluca Scamacca (1999), delantero que actualmente milita en las filas del Sassuolo y que en 2015 fue traspasado del juvenil de la Roma al PSV.

Pogba, el favorito de Zidane

Este imprevisto dejaría en fuera de juego a la Juventus de Turín y allanaría el camino al Real Madrid. Zidane quiere apostar por un centro del campo físico, con llegada y que domine el juego, un esquema en el que Pogba encaja a la perfección por sus condiciones físicas y técnicas. Y aunque han sonado otras opciones como Ndombelé o Van de Beek para reforzar la medular blanca, el técnico tiene claro que es a Pogba a quien anhela.

Para llevar a cabo la operación el Real Madrid tendrá que convencer al United de liberar al francés. Los blancos cuentan con la baza de Gareth Bale, ya que el galés mantiene un buen cartel en la Premier League y podría ser la llave que abriera la puerta a la llegada de Pogba a Chamartín. El Manchester United siempre ha tenido en su agenda a Gareth Bale y ahora podría ser el momento perfecto para conseguir que el galés lidere al conjunto inglés.

Para desgracia de los 'Red Devils', la ausencia en Champions la próxima temporada haría muy complicada la continuidad de Pogba en Old Trafford. En esta situación el francés, por cláusulas estipuladas en su contrato, perdería hasta un 25% de su sueldo. Un imprevisto que el centrocampista no querrá afrontar en tierras británicas.

Aún es largo el camino que tendrá que recorrer el Real Madrid en la carrera por el francés. Sin embargo los blancos se han quitado un importante peso de encima, ya que el mercado italiano ha quedado en fuera de juego y no son muchos los clubes que puedan afrontar una operación de semejante magnitud.

[Más información: Raiola, sancionado tres meses sin poder traspasar jugadores a Italia]