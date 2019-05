Hazard piensa en el 'transfer request' para desbloquear su fichaje por el Madrid

Eden Hazard jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Su fichaje se da por hecho, pero no termina de cerrarse por completo. El problema residiría en las pretensiones del Chelsea y la rigidez de la directiva blue a la hora de negociar el precio por el que su estrella abandonará el club en verano. Todos confían en que haya acuerdo, pero hay cierto nerviosismo por la postura del Chelsea.

El Chelsea pide 115 millones de euros

El Chelsea pide por Hazard una cifra que el Real Madrid no va a pagar: 115 millones de euros. El club blanco entiende que no es un precio acorde por un jugador al que le queda solo un año de contrato. El Madrid esperaba rebajar su precio al menos hasta los 100 'kilos', pero por ahora el Chelsea no cedería, tal y como desvela AS.

Hazard no está dispuesto a que su fichaje por el Real Madrid se entorpezca y, por eso, AS apunta que el jugador y su entorno no descarta pedir el 'transfer request' para así desbloquear la operación. Es la fórmula de la Premier League ante la inexistencia de cláusulas y por la cual un jugador solicita a través de un escrito formal que su actual club facilite su salida.

La afición del Chelsea ya se despide de Hazard y le desea buena suerte Reuters

Hazard cree que esto no debería ser necesario. Confía en que se llegue a un acuerdo y no tenga que forzar así su marcha de un club al que está muy agradecido, pero, llegado el caso, nada podrá frenar su marcha al Real Madrid.

[Más información: Hazard ya no se esconde: solo quiere jugar en el Madrid]