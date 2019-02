Penalti a favor del Real Madrid por mano tras lanzamiento de Modric

El Real Madrid abrió el marcador contra el Levante desde el punto de los once metros. Karim Benzema fue el autor del tanto, pero el penalti no estuvo exento de polémica. Luka Modric mandaba un centro instantes, pero que no llegaba a destino tras impactar con el brazo de Bardhi. El croata pidió penalti, pero Iglesias Villanueva en primera instancia no lo concedió.

Sin embargo, desde la sala del VAR pronto se avisó al colegiado gallego que debía revisar la acción. Iglesias Villanueva corrió entonces hasta la pantalla del Ciudad de Valencia para volver a ver la jugada con todas las imágenes disponibles. Tras visionarla, el árbitro del encuentro entre granotas y blancos no tuvo dudas y señaló el punto de penalti. Era el minuto 42 del partido.

Bardhi así como el resto de futbolistas del Levante protestaron la decisión del trencilla gallego, el futbolista del conjunto granota aseguraba que solo se había protegido, pero tal y como dice la normativa: "Se pitará penalti en toda acción en la que se corte un balón de gol en el área".

Partido complicado

Después de caer ante el Girona el pasado fin de semana, el Real Madrid llegaba con necesidad de volver a sumar de tres en tres, en especial después de las victorias en al jornada 25 del Barcelona y el Atlético, primero y segundo de La Liga respectivamente. La primera mitad contra el Levante ha sido muy complicada para los merengues, quienes no han conseguido materializar las acciones de peligro que han llevado al área levantinista. Vinicius Júnior ha sido el que más lo ha intentado, aunque finalmente ha sido Benzema el que ha logrado abrir la lata.

Por otro lado, Solari ya sabe que no podrá contar con Nacho para El Clásico del próximo sábado 2 de marzo, correspondiente a la jornada 26 de campeonato doméstico. El central llegaba apercibido de sanción y ha visto la cartulina amarilla durante la primera mitad del choque en el Ciudad de Valencia. Una tarjeta que le hace perderse el duelo contra el eterno rival de la segunda vuelta de La Liga.

