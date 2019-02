Crouch: "Bale volverá a la Premier, pero le queda mucho por lograr en España"

En las últimas semanas, Gareth Bale ha vuelto a protagonizar multitud de comentarios debido a su bajo rendimiento. El galés no está teniendo el protagonismo esperado en el Real Madrid, y muchos han criticado al futbolista por no mostrar su mejor nivel.

Sin embargo, Bale ha encontrado un defensor. Peter Crouch ha querido plantar una lanza en favor del galés. En Daily Mail, el exfutbolista ha empezado criticando a Courtois: "Por alguna razón, parece que Thibaut Courtois se ha convertido en el portavoz no oficial del Real Madrid. Ha molestado a los fans del Chelsea con comentarios de que Eden Hazard debería unirse a él en España y ahora ha hecho algunos comentarios curiosos sobre Gareth Bale".

El inglés señala que "todo gira en torno a que Bale se queda en casa en lugar de pasar una noche en Madrid con el equipo", y señala que "Toni Kroos no asistió tampoco, pero el enfoque está en Bale, quien ha sido bautizado como 'El golfista'".

Sin embargo, la cosa no se queda ahí, ya que asegura que "Marcelo también se ha unido, diciendo que Bale no habla nada de español". Pese a que señala que "no me involucraré en la política del vestuario del Real Madrid", apunta que "no salir de noche para Gareth no es un perjuicio para su personaje".

Gareth Bale, durante la previa de un partido del Real Madrid Reuters

Le conoce del Southampton

Crouch explica que "lo conocí cuando era niño en Southampton y jugué durante dos años con él en Tottenham". Recuerda que "no bebió con nosotros, no bebe nunca, y no se molestó mucho en salir por la noche, pero todos en el equipo sabían que era un buen chico que siempre estaba involucrado en sacar unas risas".

El exdelantero también apunta que "estaba callado, pero ¿por qué es eso un problema?". Señala que "Gareth ha ganado la Champions League cuatro veces desde que se unió al Real Madrid y yo diría que eso le daría cierto respeto".

Además, reconoce que "creo que volverá a la Premier League en algún momento, pero todavía hay mucho por lograr en España". Apunta que "las lesiones han sido su peor enemigo, pero todos los jugadores con su ritmo explosivo son vulnerables a tales problemas". Por eso afirma que "si Gareth siente que necesita noches tempranas para asegurarse de que está en las mejores condiciones, no veo por qué debería ser cuestionado".

