Iglesias Villanueva pitará el Levante - Real Madrid de la jornada 25 de La Liga

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las designaciones del Comité Técnico de Árbitros para la jornada de La Liga que se disputará el próximo fin de semana. El Real Madrid visitará al Levante, y el encargado de dirigir el encuentro será Ignacio Iglesias Villanueva.

Árbitros de la jornada 25. Foto: rfef.es

Junto al colegiado gallego se encontrará Jaime Latre en la sala del VAR. Entre ambos tendrán que impartir justicia en el duelo entre el Levante y el Real Madrid, en medio de la polémica surgida en las últimas semanas por las malas decisiones en diferentes encuentros de esta temporada.

En el caso del Barcelona, el conjunto azulgrana tendrán que enfrentarse a un duro partido ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En este duelo, el árbitro elegido para pitar en el partido ha sido Mateu Lahoz. Junto al valenciano, a los mandos del VAR, se encontrará Cuadra Fernández, que pitó el duelo entre el Real Madrid y el Girona de este domingo.

Además, el Atlético de Madrid, que completa el trío de cabeza en La Liga, se medirá al Villarreal en el Wanda Metropolitano. El conjunto rojiblanco recibirá en su estadio para dirigir el compromiso a Undiano Mallenco, que estará acompañado de De Burgos Bengoetxea en el VAR.

Iglesias Villanueva, un viejo conocido del Real Madrid

Esta no será la primera vez en la que Iglesias Villanueva se cruce con el Real Madrid. El árbitro gallego es uno de los veteranos de Primera División, y ya ha dirigido duelos de la entidad de Concha Espina en 19 ocasiones, y el balance no es malo para el cuadro merengue.

De estos 19 partidos, el Real Madrid salió vencedor hasta en 17 de ellos. Además, todavía no ha perdido con Iglesias Villanueva, ya que los otros dos duelos acabaron con empate en el marcador. Sin embargo, este curso todavía no el trencilla y el club merengue no se han visto las caras. El duelo contra el Levante será la primera vez en la que el gallego imparta justicia en un compromiso del cuadro madrista.

[Más información: El Real Madrid pincha el globo de La Liga: cronología de un título cada vez más imposible]