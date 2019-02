Courtois revela varios secretos de Bale: el apodo y su forma de vida

Gareth Bale no está viviendo sus mejores momentos en el Real Madrid. Courtois, en declaraciones a HLN y que reproduce Sky Sports, desveló la razón por la que dos de sus compañeros no aparecieron en la cena del equipo: "La otra noche cenamos todo el equipo, pero Bale y Toni no aparecieron. Consideraron que la cena era demasiado tarde. Habíamos quedado a las 21:30 y empezamos a comer a las 22:15, a la medianoche estábamos todos tomando un café. Nos fuimos a la cama alrededor de la 01:00 para entrenar al día siguiente a las 11:00. A mí me parece que es un momento perfecto para dormir. Pero Bale nos dijo 'no voy a unirme a ustedes, muchachos. Me voy a la cama a las 23:00', y no apareció".

A pesar de esta campaña, el arquero belga no duda del talento de su compañero: "Tiene mucho talento, pero es una pena que tantas veces se quede sin brillar. Yo, por ejemplo, vivo como alguien que nace y crece en Madrid. Ceno tarde, me acuesto tarde... Es mi forma de vida".

En el vestuario además llaman de una forma muy singular al '11', que se asocia con uno de sus gustos más populares. El galés pasa gran parte de su tiempo jugando al golf, deporte solitario y que, como ya ha asegurado en otras ocasiones, le apasiona. Courtois ha reconocido que en el vestuario ya apodan a Bale como "el golfista", en tono cómico.

Su tiempo libre

También asegura que se marcha a su mansión en Gales cuando tiene días libres en lugar de quedarse en España. Allí puede jugar en un campo de golf de tres hoyos que tiene en su jardín trasero especialmente diseñado para él. Tiene tiempo para dar la vuelta a la temporada y dejar su huella, ya que sus compañeros no dudan de él.

