Van der Vaart: "Todos los equipos necesitan a un jugador como Isco"

Isco Alarcón es uno de los protagonistas del Real Madrid en los últimos tiempos, aunque no precisamente por sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego. El malagueño vive en un segundo plano en el equipo, lo que ha hecho que muchos opinen sobre el panorama que tiene por delante el futbolista.

El último ha sido Rafael Van der Vaart. El holandés ha concedido una entrevista a Radio MARCA en la que analiza la actualidad del cuadro madridista y, por supuesto, habla sobre Isco. El exfutbolista blanco afirma que "me recuerda a mí, no muy grande y con mucha técnica". Además, cree que "todo el mundo necesita un jugador como él", por lo que "no entiendo como no juega. Soy un gran defensor suyo".

También ha hablado del gran momento de Vinicius. Considera que "es impresionante como está jugando. Tiene velocidad, técnica... todo". Por eso piensa que "el Ajax tendrá problema con él y el Real Madrid lo disfrutará". Afirma que "tiene confianza y acabará metiendo goles". Además, explica que "me acuerdo haber entrenado con grandes goleadores como Rubén Castro o Van Nistelrooy" y asegura que "ojalá que Vinicius acabe siendo como ellos de cara al gol".

Blind en un entrenamiento con el Ajax EFE

El partido ante el Ajax

Como exjugador de Real Madrid y Ajax, para Van der Vaart el partido de este miércoles es especial. Cree que "el Ajax plantea un partido muy duro, es un gran equipo", pero destaca que "el Real es el Real". Además, resalta que "el Real Madrid llega en buen estado de forma, lo demostró en el derbi" y que "por su parte el Ajax el otro día no dio buenas sensaciones en su pinchazo del finde". Por eso vee "al Real Madrid favorito", y piensa que "para que tenga opciones el Ajax deberá jugar como contra el Bayern de Múnich".

También ha comentado la salida de Cristiano Ronaldo del conjunto blanco. Destaca que "metía una gran cantidad de goles y eso es muy importante" y cree que "todavía no lo ha solucionado el Real Madrid". Además, resalta que "antes, si jugaban mal, sabían que él estaba ahí para aparecer, para ganar grandes títulos es necesario".

