Courtois, como un tiro: "Desconfiar del Madrid es uno de los errores más graves"

Thibaut Courtois vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Tras empezar la temporada con dudas debido al mal momento que atravesó el Real Madrid, afronta los últimos meses de competición como un rayo, al igual que el equipo, que ha mejorado considerablemente y ya le temen en Europa, justo antes de las rondas decisivas en todas las competiciones.

Respecto a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el belga reveló que "pensar en que tenemos ventaja sería el primer error", explicó esta afirmación con una frase de Mike Tyson que "dijo que todo el mundo tiene un gran plan hasta que llega alguien y te lo revienta", para acabar diciendo que ese día "hay que partir de cero".

El conjunto madridista siempre es candidato a ganar títulos, algo que el guardameta "comprueba todos los días en los entrenamientos". Los merengues cuentan con "un equipo muy compensado y con algunos de los mejores del mundo en su posición". El '25' madridista ha reconocido que no conoce a ningún profesional "que piense que el Real Madrid no va a estar en las peleas finales". Sin embargo, esto no significa que siempre se vaya a ganar porque "el fútbol tiene sus caprichos" y tienes "una mala noche en la Champions y te quedas fuera".

Courtois despeja un balón frente al Atlético de Madrid REUTERS

El mal momento del equipo a principio de temporada

En los primeros meses de temporada, el Real Madrid no pasó un buen momento y los malos resultados le costaron el puesto a Julen Lopetegui, además de poner en el ojo del huracán a algunos de sus compañeros, de los que llegó a leer barbaridades, todo lo contrario que ocurre ahora que "Vinicius, Modric, Karim y Bale son magníficos".

Respecto a sus 'problemas' con la afición del Atlético de Madrid como lo califican algunos, el belga ha sido claro y ha revelado que "fue más ruido que otra cosa", porque siempre ha sido muy respetuoso con todas las aficiones y lo será también con la rojiblanca.

