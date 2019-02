Morata pide penalti de Casemiro: piscinazo del delantero del Atlético

Álvaro Morata ha sido uno de los grandes protagonistas del derbi madrileño del Wanda Metropolitano. Si ya lo fue en las horas previas al duelo entre Atlético y Real Madrid por su pasado en el conjunto merengue, el delantero también lo fue durante los minutos que estuvo en el terreno de juego por diferentes motivos. Uno de ellos, su caída en el área ante Casemiro. El ariete pidió penalti, pero ni Estrada Fernández ni el VAR lo consideraron así.

Morata intenta rematar un balón junto a Lucas Vázquez REUTERS

El Real Madrid vencía ante el conjunto rojiblanco por 1-2 y en el minuto 67, el delantero se metía en el área y tras una acción con Casemiro, pidió penalti. Sin embargo, el colegiado no señaló la pena máxima y consideró que era falta de Morata a Sergio Ramos. Minutos después, el exmadridista recibió la tarjeta amarilla por falta sobre el central sevillano.

Sergio Ramos hizo el segundo de penalti

En el 71, el Atlético de Madrid realizó un cambio y decidió sustituir al madrileño por Kalinic, que se fue ovacionado por su nuevo equipo. Sin embargo, no siempre ha sido así, ya que tras su fichaje, la afición se dividió. Parte de ella, criticaba su pasado merengue y no le quería para su equipo, mientras que había otros que aprobaban su fichaje y lo único que le pedían era un buen rendimiento. Álvaro Morata no ha gozado de grandes oportunidades en el derbi madrileño, siendo la más destacada el gol anulado por el VAR y que finalmente no subió al marcador.

En cambio, el árbitro sí que señaló penalti a favor del Real Madrid en una acción en la que Giménez derribaba a Vinicius. La pena máxima fue lanzada por Sergio Ramos, que no falló ante Oblak y que permitió al Real Madrid adelantarse de nuevo.

