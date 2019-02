Marcelo se queda sin defensa tras El Clásico

El Real Madrid se presentaba este miércoles en el Camp Nou con ganas de reivindicarse. El conjunto blanco quería conseguir un buen resultado en la visita al Barcelona que encarrilara la clasificación para la final de la Copa del Rey y, de paso, borrara la mala imagen que quedó tras el 5-1 del último partido jugado allí en La Liga.

El conjunto blanco dejó una buena imagen en el partido. Pese al 1-1 final, los jugadores merengues acabaron respondieron sobre el terreno de juego a un partido en el que la exigencia era la más alta. Sin embargo, no todos los jugadores rindieron al nivel que se esperaba de ellos. Este es el caso de Marcelo, que cuajó una de las peores actuaciones que se le recuerdan en mucho tiempo.

El brasileño tuvo un partido para olvidar. El lateral no tuvo ningún tipo de protagonismo en ataque y, además, en defensa fue un fantasma. Marcelo no pudo parar en ningún momento a Malcom, uno de los mejores del partido en el conjunto azulgrana. Su compatriota le dejó señalado y demostró por qué, a día de hoy, no está para ser titular en el equipo.

Marcelo celebra el gol de Lucas Vázquez al FC Barcelona REUTERS

Su mal partido y la competencia con Reguilón

El partido de este miércoles ha dejado marcado a Marcelo. Malcom hizo lo que quiso en la banda derecha del ataque del Barça durante todo el encuentro. El brasileño fue un constante peligro en esa zona del campo y el segundo capitán blanco no fue capaz de pararle en ningún momento. De hecho, en el gol del empate, el zaguero merengue volvía al trote hacia el área madridista y, cuando quiso reaccionar, no tuvo tiempo de llegar para frenar al que era su par.

Pero esta no fue la única. En la jugada en la que Malcom, de nuevo, se quedó mano a mano con Keylor Navas, Marcelo estuvo a punto de habilitar a su compatriota si no hubiera levantado el banderín el linier. Sin duda, fueron dos jugadas que han dejado marcado al internacional brasileño.

Era su oportunidad de oro para demostrar que merecía recuperar el puesto de titular en el lateral izquierdo. Sin embargo, Marcelo desaprovechó la oportunidad y demostró por qué Santi Solari ha decidido apostar por Sergio Reguilón en los últimos partidos de La Liga. El canterano ha rendido a un mayor nivel en los últimos tiempos, lo que ha hecho que el argentino le diera la alternativa definitiva en el once titular.

Marcelo en el entrenamiento

La situación de cara a los próximos partidos

Tras el partido del Camp Nou, Marcelo ha quedado muy tocado. El brasileño está lejos del estado de forma que le llevó a ser uno de los mejores del mundo en su posición, si no el mejor, lo que hace que su participación en los próximos partidos este muy en entredicho. El Real Madrid se enfrenta al Atlético y al Ajax en los próximos dos encuentros, y las posibilidades de que Reguilón sea titular han crecido considerablemente.

De hecho, el canterano será titular en el Wanda Metropolitano el próximo sábado, en un partido en el que el Real Madrid se juega gran parte de sus posibilidades de pelear por La Liga este curso. Reguilón, tras quedarse en la grada del Camp Nou, tendrá su primera oportunidad en un gran partido frente al Atlético de Madrid. En caso de que protagonice una buena actuación, las posibilidades de volver a jugar en Ámsterdam serían altas.

Marcelo tiene por delante mucho trabajo si quiere revertir su situación. El brasileño necesita coger la forma para lograr competir por el puesto con Reguilón, que ha demostrado que, a falta de una buena versión del segundo capitán del Real Madrid, está más que capacitado para ser el titular del equipo.

[Más información: El Madrid pilla al Barça: las claves del cambio de un Clásico a otro]