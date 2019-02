Schweinsteiger: "Siempre éramos la bestia negra del Real Madrid"

Bastian Schwensteiger, jugador franquicia de los Chicago Fire, ha realizado una entrevista para MARCA en la que habla de su trayectoria en la Major League Soccer y su pasado en el Bayern Múnich y el Manchester United. El alemán también tuvo palabras acerca del Real Madrid, y los diferentes duelos entre ambos equipos en Champions League.

Primero, le preguntaron sobre la primera memoria que tiene sobre los duelos contra los merengues: "Recuerdo perfectamente la primera vez, en 2003, en el Santiago Bernabéu. Entré en la segunda parte y jugué contra Zidane, que nos clavó un buen gol cinco minutos después. Ganaron 1-0. Jugar contra Zizou me ayudó mucho después, porque veías cómo se movía, cómo protegía la pelota... Era imposible quitársela. Y aprendí mucho de esas cosas", declaró el alemán.

Hay aficionados que todavía recuerdan las veces que el Bayern apeó al Madrid de la Champions, en cuanto a esos resultados, Schwensteiger dijo: "Sí, éramos su bestia negra. A la gente le gustaba ver esa rivalidad entre dos grandes. Nos respetábamos mucho. Ganamos y perdimos, pero disfruté mucho jugar en Madrid".

El alemán destacó a un madridista por su capacidad de desequilibrio: "Siempre aprecié el juego de Ángel Di María. Recuerdo aquella semifinal que perdimos 0-4 en casa. Fue el mejor, era muy difícil de parar", confesó.

Di Maria, con el PSG. Foto. Twitter (@Angel_DiMaria)

La Eurocopa de 2008 ante España

El internacional también fue preguntado por los duelos entre España y Alemania en las rondas decisivas de los torneos internacionales: "No tuvimos nuestros mejores partidos, empezando por la final de Viena. En aquel tiempo, España tenía 15 jugadores de extraordinario nivel. Y nosotros no tantos. No era fácil ganarle a la selección española", lastimó el internacional, que estuvo presente en aquella final.

Para acabar, el teutón no quiso desvelar si tuvo la ocasión de fichar por un club español: "Cuando algunos compañero responden a esa pregunta y nombran dos o tres equipos a los que podían haber ido, no me gusta. Es algo que debe quedar entre jugadores y clubes. No me parece correcto".

