Guirao responde a Tebas: "Ni el Real Madrid ni la RFEF han condicionado la Ley"

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao ha intervenido en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press. En el acto, ha hablado durante 55 minutos en los que se ha encargado de señalar los puntos más importantes de la nueva Ley del Deporte. Además, ha contestado al presidente de LaLiga, Javier Tebas y sus últimas declaraciones, diciendo que son "inventos de ciencia ficción acerca de cómo se elaboró la Ley y que un día podré contar a Netflix".

A partir de ahí, concretó un poco más, al afirmar que ni la Real Federación de Fútbol ni el Real Madrid han tenido nada que ver con la redacción del texto: "Del Real Madrid, cero. De la Federación para la Ley, cero. Con la RFEF tenemos reuniones de vez en cuando. Hemos hablado de muchos temas, pero de la Ley cero. Si algo está mal, la responsabilidad es nuestra. No he tenido ninguna llamada".

Sin embargo, no se quedó ahí. El ministro pasó de defender su tarea a atacar la manera de proceder del organismo dirigido por Javier Tebas: "Se ha confundido, y eso me ha parecido feo, el patrocinio con la venta de derechos. LaLiga puede seguir patrocinando y le agradecería que lo hiciera. Es un acto noble que tiene que ver con desgravaciones fiscales. No todos los deportes mueven los mismos intereses económicos en cuanto a anuncios y repercusión".

Javier Tebas, presidente de La Liga Zipi EFE

También señaló que al patrocinar tantas competiciones, LaLiga tiene la capacidad en temas tan delicados como los calendarios: "El problema que es que al final los calendarios de los deportes minoritarios van a estar al son que toquen los de los mayoritarios. Me parece mal que una liga (refiriéndose a la de fútbol), que es arte y parte, condicione los calendarios de otros deportes. Todo el deporte español bascularía alrededor del fútbol. Pero hemos presentado una ley para todo el deporte, no es del fútbol ni de LaLiga, monopolizar este debate en LaLiga es injusto para el deporte español".

