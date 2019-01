Tebas: " Hay una campaña contra el VAR y se pone en peligro con chorradas"

Javier Tebas ha comparecido en la mañana de este miércoles en el desayuno organizado por Europa Press. En este acto, el presidente de LaLiga ha hablado del VAR, del Girona - Barça que se disputaría en Miami y de otros temas de actualidad del fútbol español.

Tebas sobre la llamada de Florentino a Rubiales: "No me parece bien que llame"

La polémica que ocupa en los últimos meses el foco de las críticas es el VAR. Tebas cree que se debe a que "todavía no se entiende bien cómo funciona el VAR". En palabras del dirigente, el balance del VAR es "excelente": "solo revisa errores clamorosos, nada más. Revisar si un jugador tocó con la punta del dedo gordo no es VAR", y añade que "hay una campaña contra el sistema. Se pone en peligro la industria con estas chorradas".

"Récord de asistencia"

"Aficionado es el que va al estadio, pero también el que paga desde su casa por ver los partidos y que hace ingresas una cantidad importantísima de dinero. También tienen derecho a ver el fútbol", ha indicado Tebas.

"Cada año batimos el récord de asistencia a los estadios del fútbol profesional y esta temporada vamos a volver a batirlo. No es verdad que haya un problema de asistencia a los estadios".

Respecto a la posibilidad de reducir el número de participantes en el campeonato liguero, Tebas no se ha mostrado muy partidario de ello:"Se habla de Liga de 18, se habla de jugar los fines de semana, todo eso afectaría a la industria. Vamos a pensar cuánta gente se va al paro, cuánto bajaría al PIB, antes de tomar cualquier decisión", ha comentado.

Girona - Barça en Miami

Ante el proyecto fallido de disputar un partido de LaLiga en Estados unidos, el presidente del organismo ha señalado que le hubiese "encantado que el Girona-Barça se hubiese jugado en Miami. Seguiremos trabajando en ese proyecto. Sabemos lo importante que es el mercado internacional. Era un partido de 280, Dios mío, solo un partido".

Expulsión del Reus

"El Reus ha sido expulsado de LaLiga y no va a jugar más partidos. Lógicamente sus jugadores se han querido ir, es normal, estaban secuestrados. LaLiga no podía consentir esto", ha señalado Tebas al respecto del caso del club catalán.

El presidente de LaLiga también ha hablado de equipos y jugadores que no figuran en la competición española. Sobre el dopaje económico del PSG y del Manchester City, ha señalado que "no tienen duda ni los propios clubes implicados. Alguno se quiere hacer el tonto, pero yo no".

Respecto a los fichajes que pueden hacer los clubes de LaLiga, Tebas afirma que "Ojalá Mbappé o Neymar jueguen en la liga española. Puede que haya un club que esté guardando para hacer esa incorporación. Tengo la sensación de que puede haber algo grande este verano".

El mandatario nunca ha ocultado su simpatía hacia VOX: "Mi forma de pensar no es novedosa, pero nada más. Siempre voy de cara, pero no voy a hacer proselitismo. Yo hablo de deporte", concluyó.

