Bartomeu: "¿Fichar a Isco? Primero hablaría con Florentino Pérez"

El Camp Nou

"Cuando el Camp Nou está vacío es mágico también, aquí hemos vivido muchos éxitos se recuerdan muy bien".

Los nervios del partido

"En todos los partidos estoy tenso, cuando empieza nos fijamos en como se hace y en disfrutar".

Su sentimiento

"No soy antimadridista, soy muy culé y suelo ver los partidos del Madrid".

La duda de Messi

"Está pregunta es para el entrenador, no lo sé si juega Messi, todos se van a dejar la piel, pero hoy no he hablado con Valverde".

"En este caso no he preguntado a Messi, pero se que es una competición que gusta y queremos seguir adelante y más contra un rival tan directo, son partidos impresionantes y todo el mundo estará pendiente de ello".

"Si juega es que está bien, si no, es decisión del entrenador".

La relación con Florentino Pérez

"Mañana tengo un montón de reuniones, y mañana hemos decidido que no hacemos comida con Florentino, solo en La Liga".

"Hay un respeto mutuo y tenemos muchos intereses comunes".

"Tengo relación con muchos presidentes, si un jugador se quiere ir del Real Madrid y quiere venir, no habría ningún problema con el Real Madrid".

Interés en Isco

"Primero hablaría con el presidente, y no ha ocurrido nunca desde que estoy aquí. En el Madrid hay grandes jugadores, pero nada que envidiar a los del Barcelona".

"Al final los protagonistas son los jugadores, yo solo hablo cuando algo está mal".

"No, he pensado que hablaremos de muchas cosas, no pienso lo que voy a decir".

Juanma Castaño durante la entrevista a Bartomeu en el Camp Nou. Foto: Twitter (@partidazocope)

La actitud de Dembélé

"Claro que habló con Dembélé, es un jugador que tiene ganas de triunfar, yo le felicito porque no es fácil venir al Barcelona".

"Las temporadas son muy largas y nosotros nos quejaremos sobre algún horario, pero nos tenemos que acostumbrar".

El choque de este miércoles

"No es favorito ninguno de los dos, yo creo que es una eliminatoria muy abierta y se decidirá todo en el Santiago Bernabéu. Mañana es un partido muy importante".

El peligro de La Liga

"Estamos empezando la segunda vuelta, faltan muchos partidos, el Madrid está ahí. Lo que intentamos hacer es ganar todos los partidos pero la competencia es muy alta. En todas las partes de la tabla hay mucha pelea".

La marcha de Cristiano

"A mi me gustaría que estuviesen todos los grandes jugadores en La Liga, Cristiano es un gran jugador y la Juve está muy bien ahora".

Sergio Ramos, los gustos de Bartomeu

"Gran capitán y muy respetado por todos. Ramos tiene una gran relación con mis jugadores. En el campo es un jugador que pone mucho carácter y es un buen compañero de sus compañeros".

Juanma Castaño y Bartomeu en el Camp Nou. Foto: Twitter (@partidazocope)

La continuidad de Valverde

"Quiero que Valverde continúe, es muy importante para nosotros".

La situación de Neymar

"No, no he felicitado a Neymar, no hablamos constantemente con él. Nunca he hablado con el padre de Neymar desde que se fue, ni quiere volver al Barça".

"Aquí tuvo unas temporadas maravillosas y es muy bueno. La decisión la tuvo el PSG, nosotros no queríamos vender y ellos pagaron la clausula".

"Mi cumpleaños es muy tranquilo y familiar, generaciones distintas".

Los fichajes del Barcelona

"No tengo calculado cuanto hemos gastado en fichajes, el ingreso de Neymar nos ha permitido ir al mercado y nadie te lo pone fácil, está todo un poco alto".

"A mi me gusta participar en los fichajes, no me cuesta nada coger un avión, es la parte que más me gusta a mi, en el caso de De Jong era muy importante para el futuro del club y quería hablar con su padre y con él y yo les explique lo bueno que tiene el Barça, y fue una decisión muy difícil".

"Hay ideas para la próxima temporada, habrá jugadores que vendrán y otros que se irán". "Yo tengo mucha relación con Raiola, es un tipo muy divertido y muy exigente porque cuida a sus jugadores".

"Morata es un gran jugador, que quede claro que los técnicos son los que deciden y los que eligen a los jugadores. Ellos prefirieron traer a Boateng".

Su vida privada

"Nadie me agobia, algún grito hay cuando perdemos, pero intento ser discreto".

Las pancartas en el estadio

"Yo creo que es algo que sabemos los aficionados del Barcelona, y sabemos lo que significa la libertad de expresión y se respeta la opinión de manifestar de los socios". "No estoy al tanto de los mensajes que se introducen y seguirá siendo así, el hecho del respeto y la libertad de expresión". "Si algún socio piensa eso, lo puede lanzar en el Camp Nou, la libertad para nosotros ha sido histórica y si piensa que España es una dictadura lo puede decir". "España es una democracia, cada uno vota sus opciones políticas y yo siempre he votado".

La política dentro del club

"El 1 de octubre fue un día muy complejo, porque tuvimos que tomar decisiones muy rápido con gente en la calle sufriendo violencia y decidimos jugar a puerta cerrada". "Intento que la política no este en el club y no haya ningún problema". "Yo no llevo lazo amarillo, pero todos estamos en contra de la prisión provisional". "Fui a ver a Rosell antes de la Navidades y no entiende nada, pero se siente fuerte y ha preparado muy bien su defensa".

La renovación de Rakitic

"Me gusta tener contacto con los jugadores, en el momento que el club tenga capacidad económica el sabe que nos sentaremos a hablar".

Los negocios de Piqué

"Piqué es un fuera de serie, me intereso mucho por sus negocios y es un hombre muy preparado y muy inteligente, pero lo primero el Barça. Renuevo porque es el Barça, si no dejaría el fútbol para dedicarme a la actividad empresarial".

La renovación de Jordi Alba

"No hay riesgo de que se vaya Jordi Alba, ambas partes se quieren y al final se entenderán y queremos anunciar su renovación entre la eliminatoria del Olympique de Lyon".

La situación de Rabiot

"Es un jugador que actualmente está libre, no sé si está fichado. Mandamos un comunicado para confirmar que no hay ningún acuerdo".