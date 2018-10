El Real Madrid busca el oro de Moscú para la Champions

La Champions League llega a su segunda jornada de la fase de grupos y con ella el Real Madrid viaja hasta la lejana Rusia. El CSKA reabre las puertas del estadio Luzhniki, ante la gran demanda de entradas, para recibir al trece veces campeón de Europa. Una kilométrica visita de los blancos que quieren sumar su segunda victoria. Como curiosidad, Lopetegui se estrenará en el Luzhniki, después de que Rubiales le 'robara' su Mundial.

El Madrid llega al duelo con la resaca del derbi y apenas dos días de preparación para cambiar el chip. El desgaste del partido contra el Atlético es un factor con el que deberá contar Lopetegui, para además volver a la senda de la victoria después de no haber ganado en los dos últimos partidos contra el Sevilla y el Atlético. Pero está demostrado que al Madrid le 'pone' la Champions y después del recital contra la Roma en la jornada de estreno, se buscará repetir la actuación en Rusia.

El Madrid llega con bajas importantes

El problema llega con las importantes bajas con las que contará Lopetegui. Cuatro de sus pilares que, por diferentes motivos, no podrán jugar y no viajaron con la expedición blanca. Ni Isco ni Marcelo están por lesión. El primero sigue convaleciente por una apendicitis aguda, mientras el segundo sufrió una lesión en el sóleo que le alejará dos semanas. Se temía también una lesión de Bale que no terminó el derbi, pero la resonancia hecha este lunes ha determinado que no tiene nada en su aductor. Aún así se quedó en Madrid para no arriesgar. Descanso que también tendrá Sergio Ramos, después de haberlo jugado absolutamente todo con Lopetegui en partido oficial.

Sergio Ramos, y el delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa EFE

Así pues, Lopetegui deberá alinear un once inédito hasta ahora y con la posible inclusión de jugadores como Vallejo o Reguilón, quienes todavía no han disputado ni un minuto en partido oficial. Otro que apunta a la titularidad es Ceballos. Después de la increíble segunda parte que hizo en el derbi, reclama un rol más importante y se le presenta la oportunidad de lucirse en Europa tras solo jugar seis minutos contra la Roma. Otros que pueden tener un hueco son Mariano y Lucas Vázquez, ante la baja de Gareth Bale. Es el momento de la segunda línea. Los que deberán tirar del carro y que, casi seguro, jugarán son Benzema y Asensio. El primero quiere acabar con su racha negativa de los últimos partidos y será el capitán ante las ausencias de Ramos y Marcelo. El mallorquín, por su lado, busca mayor regularidad.

La Champions y Keylor Navas

Otro de los focos estará en la portería. Keylor Navas será el que ocupe el sitio bajo palos, después de que Courtois haya jugado los tres últimos encuentros consecutivos, todos ellos de La Liga. La Champions parece de Keylor, aunque Courtois negaba recientemente que hubiera un criterio de competiciones para alternarse en la portería. Aún así el tico volverá a ser el titular, después de dejar la puerta a cero contra la Roma. El belga se hizo un partidazo en el derbi contra el Atlético y ahora el costarricense tiene que replicar, si no quiere descolgarse de la pelea por la titularidad en la portería.

Keylor Navas da órdenes a sus compañeros del Real Madrid REUTERS

Terminando con la expedición blanca, hay otro nombre que puede ser una de las sorpresas de la noche: Vinicius Júnior. El brasileño 'rompió el hielo' en el derbi. Pese a que solo fueran tres minutos, debutó en partido oficial con el Real Madrid y dejó muy buenas impresiones. Ante las bajas y contra un rival a priori asequible, Lopetegui puede darle otra vez minutos en apenas tres días. El tiempo de cocción de Vinicius ha sido menos de lo esperado gracias a sus buenas actuaciones en el Castilla y una vez que ha debutado, las oportunidades podrían irse precipitando por sí solas. El ex de Flamengo será otro de los atractivos del choque en Moscú.

El CSKA no se fía de las bajas del Madrid. Dzagoev, una de las estrellas más veteranas del equipo, decía en rueda de prensa: "El Madrid tiene equipo para dos plantillas". El peligro de la segunda línea es real y los de Goncharenko no se confiarán lo más mínimo pese a no tener a Bale o Marcelo por delante. Además de Dzagoev, la otra referencia de los rusos será Vlasic, la gran promesa del CSKA tras la salida de Golovin el pasado verano que se fue dirección Mónaco.

El frío de Moscú y el calor de la afición del CSKA miden a un Madrid que amenaza con sacar el rodillo en Europa tras los últimos tropiezos. El tricampeón de Europa vuelve a su terreno preferido. Llega la hora de la Champions.

CSKA Moscú - Real Madrid

CSKA Moscú: Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Kopic, Kolar, Kovaric y Krmencik. -posible once inicial-.

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos, Ceballos; Benzema y Asensio. -posible once inicial-

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Árbitro: Ovidiu Hategan.

Información: Partido correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el Estadio Luzhniki (Moscú).