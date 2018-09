Vinicius: "Desde pequeño soñaba con debutar en el Real Madrid"

Vinicius al fin debutó en partido oficial con el primer equipo del Real Madrid. Además, su puesta de largo fue nada más y nada menos que contra el Atlético en el Santiago Bernabéu. Pese a que tan solo disputó los últimos cinco minutos del derbi, dejó destellos de lo que puede ofrecer al equipo si le dan más oportunidades. Velocidad, descaro y mucha calidad.

Vinicius, tras su debut oficial: "He venido para dar muchos éxitos al Real Madrid"

Ante los micrófonos de Realmadrid TV, el ex del Flamengo ha asegurado que estaba muy contento por poder jugar al fin en el coliseo merengue. "Estoy muy feliz por jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Cuando me han dicho que jugaba me he puesto muy contento por el debut", ha asegurado el futbolista de 18 años.

Vinicius Júnior aterrizó en la capital el pasado verano después de cumplir la mayoría de edad. Pese a que sus primeros pasos los ha dado en el Castilla, a las órdenes de Solari, donde ha logrado destacar con cada una de sus actuaciones. El brasileño ha agradecido a Julen Lopetegui todo lo que hace por él. "Estoy mejorando en los entrenamientos y doy gracias al profesor Lopetegui por su confianza", ha comentado a los medios del club.

Vinicius ingresa en el terreno de juego sustituyendo a su compañero, el francés Karin Benzema EFE

Sin ocultar su felicidad por su debut, Vinicius ha asegurado que el vivido en la noche de este sábado ha sido un "momento muy feliz" ya que "desde pequeño soñaba con debutar en el Real Madrid". Además, no ha dudado en afirmar con rotundidad que está "en el mejor equipo del mundo", aunque ha reconocido que todo "ha pasado muy rápido".

Vinicius había entrado ya en la convocatoria frente al Espanyol y el Sevilla, aunque solo ante el conjunto hispalense estuvo en el banquillo. Contra el Atlético repitió convocatoria y suplencia, pero, además, por fin llegó su momento: el de debutar con la camiseta blanca en partido oficial.