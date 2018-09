Hazard pierde la esperanza de fichar por el Madrid y ya piensa en renovar

El futuro de Hazard parece que, de una manera u otra, estará ligado al Chelsea. Después de que este verano se frustrara su fichaje por el Real Madrid, el belga está protagonizando un comienzo de temporada arrollador. Esto ha devuelto el nerviosismo a su afición que teme una fuga de su estrella en las próximas ventanas de traspasos y más teniendo en cuenta que termina contrato en 2020. Sin embargo, el jugador ya estaría negociando su ampliación.

Así lo ha dado a entender el propio Hazard tras ser preguntado por la renovación: "No he firmado un contrato. Aún no. Aún no", ha dicho. Una respuesta que puede dar a entender que entre sus planes está firmar la renovación, siempre y cuando cumpla sus expectativas. El Chelsea está a dispuesto a tirar la casa por la ventana por él.

Los cambios que ha traído Sarri al Chelsea

Hazard vuelve a ser feliz y así lo explica: "Mira lo que ha cambiado en el campo. Tenemos diferentes jugadores, jugadores que no tuvimos la temporada pasada, jugadores a los que les gusta tener el balón. Tenemos más posesión que antes. Los jugadores atacantes se benefician de eso. Obtenemos más toques, más oportunidades para crear oportunidades, para driblar más, más oportunidades para disparar a puerta".

Hazard celebra su gol al Bournemouth en la victoria del Chelsea Reuters

La gran culpa parece tenerla Sarri quien ha traído aires nuevos a Stamford Bridge: "Sarri es un entrenador al que le gusta tener el balón. Eso hace una gran diferencia. Además de eso, él es italiano. Al igual que con Conte hay mucha táctica y tenemos que trabajar duro en los entrenamientos".

Aún así no guarda rencor a sus antiguos entrenadores: "No quiero decir que no tenía libertad bajo mis entrenadores anteriores. Conte y Mourinho también me dejaron hacer lo que quería en el último tercio. Es por eso que podría sobresalir con ellos también. Defensivamente sé lo que tengo que hacer", concluyó.