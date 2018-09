Marcelo hace saltar las alarmas: se retira lesionado en el Sevilla - Real Madrid

El Real Madrid no ha tenido su noche en Sevilla. Ni el resultado ni las lesiones han respetado al club blanco. El equipo de Julen Lopetegui peleo hasta el final pero no pudo remontar al equipo de Machín que aprovechó varios errores defensivos para poner una amplia ventaja en el marcador. Las malas noticias no acabaron ahí, ya que Marcelo se tenía que marchar lesionado al notar molestias en su gemelo izquierdo.

El lateral zurdo controló un balón muerto y en ese mismo instante notó un ligero pinchazo en su gemelo, tras sus señas con la mano, el tiempo se detuvo y el brasileño se temía lo peor. Tras el parón para hidratarse, el '12' no podía continuar y se marchaba a vestuarios, dejando al conjunto blanco con 10 jugadores para los últimos diez minutos, donde el equipo merengue luchó hasta el final.

Marcelo, que venía de mejorar su nivel tras los primeros encuentros, no empezó bien en Sevilla, para finalizar peor tras la lesión, que puede hacer que se pierda el derbi del Santiago Bernabéu del próximo sábado, donde tampoco llegaran Isco y se mantiene la duda de Carvajal. Con estas bajas, el equipo de Julen Lopetegui deberá superar la primera gran prueba de calidad de la temporada, nada más y nada menos contra un Atlético que está a dos puntos en la clasificación.

Gareth Bale se dispone a golpear el balón ante el defensa danés del Sevilla, Simon Kjaer EFE

Una noche infernal para Marcelo

El lateral zurdo no ha tenido su mejor arranque de temporada. Varios errores en defensa han caído sobre la espalda del brasileño, que necesita volver a su nivel tanto en defensa como en ataque, donde no está siendo tan determinante como en campañas pasadas. El '12' intentará estar en partido contra el conjunto madrileño a pesar de que su cara en el momento de la acción lo dejen muy difícil. Habrá que esperar al parte médico.