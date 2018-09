Rodrigo: "Las palabras de Ramos sobre Griezmann no son desmesuradas"

El pique está servido. Sergio Ramos y Antoine Griezmann han sido los protagonistas de la última polémica entre Real Madrid y Atlético. El francés no ha dudado en colocarse al mismo nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, algo que no ha tardado en criticar el central madridista.

Como era de esperar, a varios de los compañeros de Griezmann ya les han preguntado al respecto tras el partido que jugaron este martes frente al Mónaco. El último en opinar sobre este tema ha sido Rodrigo, aunque ha preferido no mojarse mucho. El centrocampista elogia a su compañero, pero no le da importancia a las palabras de Ramos.

Rodrigo aseguraba que Griezmann no está "nada afectado" por las palabras de Ramos. Destacó que el delantero dio "un pase espectacular de gol" porque "el jugador tiene que hablar en el campo y que cada uno tenga su opinión". Sin embargo, afirmaba que "no vamos a criticar a Ramos porque opine" y señalaba que "Antoine es importantísimo para nosotros, un jugador de talla mundial". Sin embargo, afirma que "las palabras de Ramos no son desmesuradas".

Por último, no dudaba en elogiar al delantero francés porque, según afirmaba "Griezmann está entre los tres mejores del mundo y lo está demostrando. Es el más desequilibrante del equipo y nos tiene que ayudar un montón", aseguraba Rodrigo.

Ramos y Griezmann

La pelea por el 'The Best' de fondo

El pique entre Sergio Ramos y Antoine Griezmann llega después de que la FIFA anunciara los tres candidatos al premio 'The Best' de la pasada temporada. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah han sido los elegidos para pelear por el título, algo que al francés no le ha sentado nada bien. Tras ganar el Mundial de Rusia, el futbolista rojiblanco se veía como uno de los claros candidatos al galardón, y no aparecer en la lista ha hecho que el delantero no dude en hacer público su malestar, algo que se puede agravar si no se encontrara en unos meses entre los tres candidatos al Balón de Oro.