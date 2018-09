Monchi: "El Real Madrid es aún más peligroso sin Cristiano Ronaldo"

Este miércoles el Real Madrid debuta en la Champions League frente a la Roma. Los italianos se enfrentan al tricampeón de Europa y, para la ocasión, Monchi ha analizado el choque con ABC. El director deportivo de los giallorossi habla sin tapujos de la superioridad blanca.

"No hemos tenido mucha suerte en el sorteo, esa es la verdad", se sincera sobre verse las caras con el Madrid. "Debutar ante el equipo más laureado de los últimos años no es lo ideal, pero sabiendo esto iremos a competir al Bernabéu, como hacemos siempre en todos los campos", continúa.

El Real Madrid afronta su primera Champions en la última década sin Cristiano: "Con la salida de Cristiano veo a un Madrid con una motivación extra, con el afán de demostrar que pueden conseguir los mismo éxitos a pesar de que ya no está Ronaldo, y eso hace que sea un equipo más peligroso. Es el gran favorito para ganar la Champions", dice.

Continúa destacando el poder del Madrid para 'olvidar' a Cristiano: "Es que estamos hablando de campeones, y los campeones no se paran en las bajas. Se reagrupan y siguen luchando. Todos los jugadores del Real Madrid son campeones a nivel de clubes y selecciones y lo que hacen es miran hacia adelante y buscar nuevos objetivos". Aplaude la reacción del vestuario blanco: "Los campeones no se paran a pensar en si se ha marchado este jugador o el otro, y eso me gusta. Me gusta escuchar y leer declaraciones de los jugadores del Madrid en la que no buscan excusas, sino que buscan seguir ganando títulos".

Otra de las claves será el encuentro entre Manolas y el Santiago Bernabéu tras eliminar al Barça el curso pasado: "Yo prefiero que a Manolas le peguen una buena pitada por hacer el gol del triunfo. Víctor Espárrago nos decía que cuando sales de un campo contrario aplaudido, mala señal. Le digo lo mismo con esta iniciativa".