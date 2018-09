El Real Madrid no pudo sumar su cuarta victoria consecutiva y acabó empatando frente al Athletic en el Nuevo San Mamés (1-1). Marcelo fue uno de los jugadores merengues que dio la cara ante los medios de comunicación. "Esperábamos que el resultado fuera un poco más justo. El fútbol es así. En la segunda parte hemos todo lo posible. Lo hemos intentado. Ahora tenemos que olvidarnos de este resultado", ha dicho el lateral brasileño.

Marcelo: "La afición no solo se acuerda de Cristiano, también de Raúl y otros"

El defensa reconoció abiertamente no estar satisfecho con el resultado cosechado en San Mamés: "Lo más justo hubiera sido la victoria. Hemos tenido más ocasiones y más balón que ellos. Hoy el empate no sabe bien". Sin embargo, no quiso poner como excusa las ausencias, ya que muchos continúan acordándose día sí y día también de Cristiano Ronaldo.

Al ser cuestionado si el Real Madrid ha acusado la salida de Ronaldo, Marcelo se mostró tajante: "Eso lo habláis vosotros. ¿Qué gente? Los aficionados también se acordaron de Raúl, Casillas y Zidane. Hemos hecho un buen partido". Así, el segundo capitán blanco mostró el malestar que existe por seguir recordando a su amigo Cristiano, ya que el ahora '7' de la Juventus es pasado para el club de Concha Espina.

Kroos felicita a Isco por su gol. EFE

El internacional canarinho ha querido mandar un mensaje tranquilizador a la afición tras el empate de un conjunto blanco que contaba sus tres primeros partidos por victoria: "No queríamos que pasara esto pero es el inicio".

Haciendo autocrítica, Marcelo ha señalado: "Nos ha faltado paciencia. Como hemos encajado el gol, queríamos solucionarlo. Pero el fútbol no es así. Tendríamos que haber tocado más el balón para mover al rival".

Pese a las voces criticas que afirman que no atraviesa por su mejor momento después de que fuera cambiado por Lopetegui ante el Girona, el brasileño ha afirmado que está al nivel de sus compañeros: "Sí, me veo bien".