El Castilla no puede con el Pontevedra y seguirá luchando por los playoffs

El Castilla no pudo continuar con su buena racha al perder en su visita al Pontevedra. A pesar del buen inicio del partido, el hat-trick de Rufo fue una losa para los blancos que no pudieron levantar. El filial madridista no pudo encadenar su sexto compromiso invicto y cayó de la peor manera con una abultada goleada (4-0).

Los de Raúl González tomaron la iniciativa en el choque aunque sin éxito. Tanto Guillem como Baeza lo intentaron e incluso reclamaron penalti en una acción con el portero rival. Sin embargo, con el paso de los minutos la situación se fue revirtiendo y las llegadas del Pontevedra eran cada vez más frecuentes.

Este acercamiento a la portería del equipo visitante se tradujo en el primer tanto del encuentro desde las botas de Rufo en el minuto 34. La distancia en el marcador se amplió con el segundo del delantero de cabeza antes del descanso. Tras el pitido de inicio del segundo tiempo, el Castilla intentó recortar las distancias y tuvieron varias ocasiones pero, de nuevo, sin materializarse en goles.

Reinier, en un partido del Castilla

A falta de diez minutos para que finalizase el encuentro, Rufo completó su hat-trick y Álvaro pocos minutos después agrandaba la distancia en el marcador. El equipo blanco perdió en su visita, correspondiente a la jornada 27, y deberá buscar los tres puntos en el próximo compromiso liguero en el Alfredo Di Stéfano ante el Coruxo. Tendrá lugar el domingo 8 de marzo.

El Castilla, séptimo clasificado

Los filiales ocupan la séptima posición en la clasificación, con 37 puntos, y tan solo a un punto por debajo del quinto y sexto equipo. El Castilla sueña con los playoffs y deberá luchar en cada encuentro para seguir escalando puestos en la tabla del Grupo I de Segunda División B.

