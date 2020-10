Laso y su monumental cabreo: "Si alguno quiere hacer la guerra por su cuenta, no jugará"

El Real Madrid protagonizó la sorpresa de la jornada en Euroliga. El equipo de Pablo Laso recibía en el WiZink Center al Valencia Basket. Un encuentro perfecto para sumar la primera victoria en competición europea tras la última derrota ante Baskonia. Sin embargo, el equipo capitalino estuvo completamente desdibujado y sumó su segundo tropiezo.

El entrenador merengue se mostró muy enfadado en rueda de prensa. El técnico subrayó la necesidad de trabajar toda la plantilla unida una vez se sale al parqué. Además, recalcó su preocupación y enfado con las hasta 16 pérdidas que acumuló el Real Madrid durante los 40 minutos de encuentro.

Laso afirmó que el partido realizado por el Valencia Basket fue "muy completo", con "mucho acierto desde la línea de tres puntos" y con una estrategia acertada como la de abrir "mucho el campo con Dubljevic".

A pesar de que el "inicio ha sido bastante bueno" y que "la sensación de ritmo del partido ha sido buena", en referencia a la salida del Real Madrid, el entrenador criticó que desde ese momento fueron cayendo y "siempre detrás de ello". "Ha sido un querer y no poder. Nosotros tenemos que mejorar mucho todavía".

El vitoriano, que siempre ha destacado por su claridad a la hora de analizar los encuentros, fue rotundo. "Todavía nosotros debemos mejorar mucho en aspectos individuales y de equipo. Esto no acaba de empezar, empezó ya la semana pasada y nosotros estamos 0-2".

Y es que, tal y como recordó Pablo Laso, "la Euroliga te castiga si no juegas bien" porque "son los mejores equipos de Europa". Por ello, pide unidad en la pista y avisa: "Si hay alguno que quiera hacer la guerra por su cuenta que la haga, no jugará, no me preocupa".

Pablo Laso dando indicaciones en un partido del Real Madrid

Sin excusa por el público

El técnico, muy enfadado durante la comparecencia, recordó la anterior derrota cosechada: "Hoy lo ha demostrado el Valencia Basket y el otro día el Baskonia. Nosotros no hemos estado bien en ninguno de los dos partidos. Me voy más disgustado con las 16 pérdidas que con la defensa".

Una de las claves, en parte, puede estar en la falta de público. Un aspecto que el entrenador del Real Madrid ya señaló como fundamental. Y que, además, está creando desigualdades al haber algunos pabellones en los que se permite el acceso y otros no.

Según Laso, la hinchada "es una parte muy importante" y en Madrid "el apoyo del público es magnífico". "Es importante para los equipos de casa, porque te da esa sensación de tirón, de energía, metes una canasta y el público se levanta, pero no es una excusa".

Campazzo, que también atendió a los medios, compartió el análisis del entrenador: "Sabemos lo que hemos hecho mal y vamos a trabajar duro para revertir la situación. Hay que cambiar la dinámica trabajando".

El conjunto merengue, tras acumular las dos derrotas en Euroliga, jugará su próximo partido el domingo 11 ante el Herbalife Gran Canaria. Será el duelo aplazado la pasada jornada de ACB tras detectarse un positivo por coronavirus en el conjunto isleño.

[Más información - "Cómo Doncic salvó mi vida": la trágica confesión de un fan y su historia de superación]