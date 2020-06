El Real Madrid cae ante San Pablo Burgos y se queda sin margen de error

San Pablo Burgos ha conseguido la primera victoria de su historia ante el Real Madrid tras una grandísima actuación que anuló en la zona a los blancos y apoyándose en un torbellino anotador llamado McFadden con 18 puntos. Los de Pablo Laso sufrieron mucho al rebote, no estuvieron atinados en ataque con bastantes pérdidas y se jugará la vida ante el Valencia Basket ante el que tendrá que ganar sí o sí, si quiere tener un puesto en las semifinales de la fase final de la Liga Endesa. [San Pablo Burgos 87-81 Real Madrid: Narración y estadísticas]

Los de Joan Peñarroya hicieron una exhibición ofensiva y basaron en el rebote ofensivo para enfangar a un Real Madrid que no se mostró cómodo en ningún momento del partido. Solo bajo el mando de Sergio Llull en la segunda mitad los merengues reaccionaron, pero las imprecisiones ofensivas al final del partido pusieron en bandeja la victoria al Miraflores.

Dos triunfos en la fase final para San Pablo Burgos que da un gran paso para poder clasificarse para la siguiente ronda. En cambio, los blancos no pueden volver a fallar y tendrán el lunes una cita crítica ante el equipo que juega en casa. Con una victoria y una derrota, ya tienen por encima al equipo castellano-leonés y son solo dos las plazas que dan acceso a la ronda final.

El juego interior

Laso colocó a Campazzo desde el inicio del partido dejando claro que va a haber muchas rotaciones en esta primera fase. El argentino solo jugó 10 minutos ante Gran Canaria, lo mismo que Laprovittola que fue titular en ese choque. Causeur también partió de inicio en lugar de Llull.



Cuando todo parecía que el Real Madrid iba a repetir el inicio de la primera jornada con un 2-12 de salida, los burgaleses cortaron de raíz esa idea. San Pablo Burgos iba a proponer guerra desde el primer minuto y replicó ese parcial para colocar el 18-14 en el marcador y provocar un gran enfado de Pablo Laso.



Las rotaciones se notarían desde el primer momento cuando Laso daba la alternativa a Usman Garuba, que no jugó el primer día. De hecho, compartiría zona con Edy Tavares ante el poderío interior del equipo castellano-leonés. El duelo entre Jasiel Rivero y el caboverdiano prometía con cinco puntos cada uno al final del primer cuarto. Los de Laso se irían uno arriba, pero tendrían que remar mucho si querían llevarse la segunda victoria.



Jordan Mickey también debutaría en esta fase final después de ser uno de los descartes en la primera jornada. Con él, Jaycee Carroll y Rudy Fernández volverían los triples que volvían a separar a los blancos en el marcador. Pero no conseguirían hacer definitiva una ventaja, la defensa no estaba funcionando en los de Laso. La entrada de Thad McFadden volvió a poner por delante en el marcador a San Pablo que ya no perderían esa ventaja al término de los primeros 20 minutos. 44-41 a favor de los castellano-leoneses basado en una batalla por el rebote que estaban ganando y que también estaba propiciando un gran acierto dentro de la pintura.

Torbellino Burgos

Volvió McFadden igual que se fue: muy enchufado. El americano anotó cinco puntos seguidos que hacían ver que San Pablo Burgos no tenía pensado bajar el ritmo. Sacando a Tavares de la zona Pablo Aguilar siguió cargando el rebote ofensivo y así conseguía que Ferrán Bassas anotara otro triple que rápidamente contestaría Anthony Randolph.

El base estaba encontrando en esta segunda mitad más espacios y, apoyado en un McFadden 'on fire' situaría la ventaja de nuevo en los ocho puntos con el 60-52. La defensa exterior de Tavares a Rivero estaba causando muchos problemas y, por si fuera poco, el dominicano enchufaría un triple que situaría la ventaja a favor de San Pablo Burgos en la decena por primera vez en el partido a dos minutos del final del tercer cuarto. Dos triples de Sergio Llull paliarían los grandes diez minutos que habían tenido los de Joan Peñarroya y dejarían la distancia en seis puntos con el 68-62.

El Madrid apeló a los de siempre para volver a reducir la ventaja del Miraflores. Llull siguió enchufado y Rudy apareció con un triplazo para poner el marcador 70-67. Poco le duraría la alegría a los de Laso tras una nueva pérdida que dejaría a Dragan Apic listo para hacer un fantástico mate. El Madrid, inspirado desde la línea de 6,75, conseguiría un parcial de 15-4 para volver a colocarse por delante en el partido. Pero seguía teniendo problemas en el rebote defensivo, que tenía que luchar contra viento y marea para impedir la segunda oportunidad de los burgaleses.

Un golpe de Llull obligó a Laso a sustituirle y volvería a entrar a Facu Campazzo, que trataba de mantener el nivel anotador del de Mahón ante un San Pablo Burgos que no paraba de anotar apoyado en sus bases Fitipaldo y Benite. Con el argentino, el español y Jordan Mickey en vez de Tavares se jugaría el partido Laso. El nortemericano perdió un balón a menos de un minuto para acabar el encuentro y tampoco conseguiría cerrar el rebote defensivo con Burgos dos arriba en el marcador. Bassas ponía con dos tiros libres la diferencia cuatro arriba y Randolph perdería el balón al sacar. San Pablo conseguía así la primera victoria de su historia ante el Real Madrid.

