Jaycee Carroll renueva su contrato con el Real Madrid por un año más

Ya es oficial. Jaycee Carroll continuará vistiendo la elástica blanca, tal y como ha informado el propio Real Madrid a través de un comunicado oficial: "Real Madrid C. F. y Jaycee Carroll han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el final de la temporada 2020/2021".

Hace varios días que se estaba especulando con esta posibilidad, después de que a lo largo de todo el curso se hubiera hablado de que este era el último año de Carroll en el club blanco. Incluso su mujer dijo antes del final de 2019 que al finalizar la presente campaña Jaycee abandonaría el Real Madrid.

"¿Cuánto tiempo más va a jugar Jaycee Carroll? Solo este año", dijo Baylee Carroll en el mes de noviembre. Pero las circunstancias han cambiado y el escolta de Wyoming ha señalado que le "encanta jugar en el Real Madrid, queda mucho por competir" y que tiene "el deseo de ganar más títulos". "Voy a dar el máximo", ha asegurado.

El jugador merengue ha hablado para los medios del club después de firmar su renovación: "Estoy muy contento y animado. Cuando vine a Europa siempre tuve el sueño de encontrar un hueco en un equipo importante y hacer que fuera una casa para mí". Además, ha revelado qué le llevó a tomar esta decisión: "Queda mucho por competir todavía y tengo el deseo de ganar más títulos y jugar al máximo nivel. Cuando lo dejas no puedes volver a retomarlo igual y quiero aprovecharlo al máximo".

Jaycee Carroll, escolta del Real Madrid de Baloncesto en Valdebebas

Carroll ha querido poner de relieve que el cariño de la afición madridista ha sido muy importante a la hora de valorar su renovación: "Ha sido una parte importante de esta decisión. El cariño que me ha dado la afición en estos años ha sido unas de las razones principales. Me encanta jugar en el Real Madrid y lo tuve en cuenta al reflexionar sobre la decisión".

La figura de Pablo Laso

El escolta comenzará así el curso que viene su décima temporada en el Real Madrid y no se puede entender su trayectoria sin la figura de Pablo Laso: "Significa mucho. En este tiempo ha sido uno de los entrenadores más exitosos en el Real Madrid y yo he tenido el privilegio de formar parte de este equipo. Estoy muy contento. Desde el primer año, él ha entendido en lo que yo puedo ayudar en la pista y me ha dado la oportunidad de hacerlo al máximo nivel".

Carroll y el Real Madrid

¿Ha cambiado mucho desde que llegó en 2011? Jaycee Carroll ha respondido sin problemas: "No sé si he cambiado mucho pero ahora tengo más experiencia con los años; más confianza en los partidos y momentos importantes. Hemos ganado experiencia por los títulos y las finales jugadas".

También ha tenido que escoger sus tres momentos favoritos: "Es complicado. La primera Copa del Rey en Barcelona. Ahí empezó todo. La Euroliga de 2015 en Madrid después de tanto tiempo. Dar este título al Real Madrid jugando en casa fue increíble. Y en lo personal, otro de los grandes momentos es la vida que he llevado aquí en Madrid con mi familia y el nacimiento de dos de mis cuatro hijos".

Jaycee Carroll, durante la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Unicaja

El de Wyoming ha descubierto sus objetivos: "Me quedan más títulos por ganar, más partidos, más triples por meter. Llevo 19 títulos aquí y me gustaría llegar al menos a 20 o más". Y para terminar ha mandado un mensaje al madridismo: "Muchas gracias por el amor que me habéis dado en estos 10 años. Voy a dar el máximo en la pista para que podáis disfrutar. Os he escuchado y me quedo un año más".

