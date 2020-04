Pepu Hernández y su remordimiento: "No traté a Felipe Reyes todo lo bien que se merecía"

Sergio Scariolo y Pepu Hernández, seleccionadores españoles en las dos medallas de oro mundialistas, en 2019 y 2006 respectivamente, hablan de los jugadores claves de esos equipos y señalan a Pau Gasol, Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro.

Los dos técnicos hablan en DAZN de sus recuerdos y de los jugadores importantes de aquellos dos mundiales históricos para la selección española.

"Pau ha sido el pilar alrededor del cual se han construido siempre los equipos. Él ha sido capaz de ejercer su liderato de una manera inteligente con un protagonismo que se acoplaba a la circunstancia", explicó Scariolo.

Respecto a la pregunta de cuál ha sido el jugador que más le ha sorprendido a lo largo de su carrera, fue claro, "diría que Pau Gasol y Kawhi Leonard, ahora en Los Ángeles Clippers.

Pepu hizo una reflexión sobre su ideario como técnico. "Lo primero que intenté cuando era entrenador joven era tratar de no ser injusto, de ser lo más justo posible, pero no lo he conseguido", confesó.

Felipe Reyes, jugador del Real Madrid de Baloncesto

"Posiblemente no traté a Felipe Reyes todo lo bien que él se merecía. Seguro que nos podía haber aportado muchísimo más", añadió.

El técnico madrileño también respondió a la pregunta de que jugador le había sorprendido más a lo largo de su carrera. "Juan Carlos Navarro", fue la respuesta tajante.

