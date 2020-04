Kobe Bryant "quedó enamorado" de Gabriel Deck y quiso llevársele a Los Angeles Lakers

El pasado 26 de febrero quedará para siempre en la historia como el día que la luz de Kobe Bryant se apagó tras un trágico accidente de helicóptero, en el que también perdieron la vida su hija Gianna Maria 'Gigi' y otras siete personas. Su leyenda es eterna y es por esto que cada cierto tiempo alguien le recuerda o cuenta alguna anécdota que vivió junto a la 'Mamba Negra'.

Manu Ginóbili ha hablado de un capítulo que protagonizó junto a Kobe Bryant unos meses antes de su muerte. El argentino señala que 'La Mamba' era un auténtico enfermo del baloncesto y que fue durante un partido entre la selección de Argentina y Francia cuando el estadounidense le habló de un jugador del Real Madrid.

En declaraciones para el diario Olé, Ginobili descubrió quién: "Kobe me preguntaba todo. Era un enfermo del baloncesto, una apasionado total, estudiante del juego. Quedó enamorado de Deck y se lo conté después. Le dije que se había vuelto su fan y que se lo quería llevar a los Lakers".

Gabriel Deck

Deck es jugador del Real Madrid de Baloncesto y a sus 25 años ya es una importante pieza en la rotación de los de Pablo Laso. Fue en el citado encuentro, en el que también se encontraban sobre la pintura otros jugadores blancos como Campazzo y Laprovittola, en el que Bryant quedó prendado del ex de San Lorenzo.

Un partido de pulsaciones

Ginóbili también comentó que "estaba muy exultante", como un aficionado más en la grada, y es por eso que incluso Bryant le miró extrañado: "Llegó un momento en el que yo estaba muy exultante y no podía hablar más, estaba nervioso. En el primer tiempo venía bien, pero después me excité mal y, de hecho, en un par de acciones Kobe me miró raro, como diciendo '¿qué está haciendo este?'".

